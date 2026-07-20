Bahnstörung in Ostsachsen: Hier fallen alle Züge aus
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Kodersdorf - Sperrung notwendig: Wegen einer Störung ist der Bahnverkehr zwischen Görlitz und Horka zum Erliegen gekommen.
Wie Infrastrukturbetreiber DB InfraGO mitteilte, fiel gegen 22 Uhr die Fernsteuerung zum Elektronischen Stellwerk in Kodersdorf und Charlottenhof (Oberlausitz) aus.
In der Folge können weder Signale noch Weichen bedient werden.
Betroffen davon sind die zwei ODEG-Linien 64 und 65, deren Züge nur zwischen Niesky und Hoyerswerda beziehungsweise Horka und Cottbus rollen können.
Ein Busnotverkehr wird bislang offenbar nicht angeboten.
Laut DB InfraGO ist ein Kabeltrupp seit Montagmorgen um 7 Uhr mit der Entstörung beauftragt. Eine Wiederaufnahme des Zugbetriebs wird für 18 Uhr erwartet.
Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa