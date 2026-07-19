19.07.2026 09:29 Urlaub in Heimat: Oberlausitz, das Wander- und Radelparadies

Wir präsentieren in unserer Sommerserie "Urlaub in der Heimat - Wandern und Radeln durch Sachsen" für jede Urlaubsregion eine Wander- und Radroute: Oberlausitz.

Von Antje Ullrich

Sachsen - Viele Sachsen bleiben wegen der zahlreichen Krisen in diesem Sommer einfach zu Hause. Nicht die schlechteste Alternative! Wir präsentieren in unserer Sommerserie "Urlaub in der Heimat - Wandern und Radeln durch Sachsen" für jede Urlaubsregion eine Wander- und Radroute, natürlich mit Tipps für schöne Stopps und welche Sehenswürdigkeiten Ihr unterwegs entdecken könnt. Wir biegen ab in die Oberlausitz.

Oberlausitzer Bergweg

Hier verläuft der Oberlausitzer Bergweg. © outdooractive Kartografie, OpenStreetMap Er ist einer von Deutschlands schönsten Wanderwegen und wurde zudem vom Deutschen Wanderverband als Qualitäts-Fernwanderweg "Wanderbares Deutschland" zertifiziert: der Oberlausitzer Bergweg. Auf 128 Kilometern entführt er in eine Region voller Natur, Geschichte und Tradition, fernab des Massentourismus. Entschleunigung ist das Zauberwort. Die Route erstreckt sich dabei von Bischofswerda, durch beschauliche Umgebindehaus-Dörfer, bis ins Zittauer Gebirge, dem kleinsten deutschen Mittelgebirge. Zwickau Giftiges Chlorgas: Klinik in Sachsen teilweise evakuiert In sieben Etappen geht es dabei auch auf sechs Bergkuppen: den Butterberg (384 m), den Valtenberg (587 m), den Bieleboh (499 m), den Kottmar (583 m), die Lausche (793 m) - der höchste Berg der Oberlausitz - und den Hochwald (749 m), allesamt mit schönen Aussichten ins Umland.

Umgebindehäuser in Großschönau - auch für diesen Baustil ist die Region bekannt. © Dennis_Stratmann

Höhepunkte und Etappenempfehlung

Malerisch: Die Burg Oybin ist ein Highlight der Strecke. © 123RF Höhepunkte: Traditionelle Umgebindehäuser, Burg und Kloster Oybin, Zittauer Fastentuch, Bockwindmühle Kottmarsdorf Etappenempfehlung: Die sechste Etappe des Oberlausitzer Bergwegs führt auf etwa 15 Kilometern (5 Stunden) von Waltersdorf durch Wälder, enge Täler und auf romantischen Wegen bis nach Oybin ins Zittauer Gebirge. Unterwegs entdecken Wanderer spektakuläre Felsenformationen wie die Jonsdorfer Felsenstadt oder den Kelchstein, ein 17 Meter hoher Pilzfelsen bei Oybin, aber auch beeindruckende Aussichtspunkte wie den Aussichtsturm Hochwald, der einen Panoramablick bis nach Tschechien und Polen erlaubt. Sachsen Unfall Zwischenfall vor Lokwerkstatt in Sachsen: THW-Kräfte aus Dresden im Einsatz Auch den Aufstieg zum Berg Oybin mit seiner märchenhaften Burg- und Klosterruine sollte man nicht auslassen.

Natur pur: die Kelchsteine im Zittauer Gebirge. © IMAGO/Zoonar

Steckbrief

Diese Wege machen Eltern wie Kindern einen Heidenspaß. © IMAGO/Westend 61 Strecke: 128 km in sieben Etappen (je 12-25 km)

Gehzeit: 35 Stunden

Markierung: grüner Strich (Bischofswerda-Valtenberg), blauer Strich (Valtenberg-Zittau)

Schwierigkeit: mittelschwer; schwieriger wird es im Zittauer Gebirge (steile Anstiege, Treppen)

Unterkünfte: Zahlreiche Unterkünfte, von denen einige den Service "Oberlausitzer Bergweg – Wandern ohne Gepäck" anbieten und das Gepäck von Unterkunft zu Unterkunft transportieren.

Infos: sachsen-tourismus.de/tour/oberlausitzer-bergweg-sagenhafte-weitsichten

Oder-Neiße-Radweg

Hier verläuft der Oder-Neiße-Radweg. © outdooractive Kartografie, OpenStreetMap Auf etwa 640 Kilometern (9-12 Etappen) führt der Oder-Neiße-Radweg von der Neißequelle in Tschechien bis nach Zittau (Etappe: 58 km/4 Stunden/schwer) und dann immer die deutsch-polnische Grenze entlang bis zur Ostseeinsel Usedom. Der sächsische Abschnitt beginnt bei Zittau und endet nach 157 Kilometern in Bad Muskau. Unterwegs wechseln sich Kultur und Natur harmonisch ab. Während man in Zittau barocke Bürgerhäuser sowie den hübschen Marktplatz mit Rathaus und in Görlitz die schön sanierte Altstadt mit Peterskirche, Kaisertrutz und Altstadtbrücke erkunden kann, geht es gleichzeitig auch durch stille Kiefernwälder, idyllische Fluss- und Auenlandschaften der Neiße, bis zum UNESCO-prämierten Fürst-Pückler-Park mit Schloss in Bad Muskau. Für die gesamte sächsische Strecke sollte man sich zwei bis drei Tage Zeit lassen.

Für das Bad Muskauer Schloss darf man auch gerne mal anhalten. © Philipp Herfort

Höhepunkte, Badetipp, Etappenempfehlung

Die Rakotzbrücke im Kromlauer Park ist eiin beliebtes Fotomotiv. © imago/Sylvio Dittrich Höhepunkte: Altstädte von Zittau & Görlitz, Berzdorfer See, Kulturinsel Einsiedel, Fürst-Pückler-Park Bad Muskau, Kromlauer Park Badetipp: Die Blaue Lagune am Berzdorfer See hat feinen Sandstrand, ein flach abfallendes Ufer und ist überwacht. Etappenempfehlung: Wer nicht nur hin, sondern auch zurückradeln möchte, dem sei der Rückweg über den Spreeradweg empfohlen. Beide Radwege zusammen bilden den Zwillingsradweg (gesamt 276 km), der das Beste beider Radwege in Sachsen vereint. So geht es von Bad Muskau durchs Lausitzer Seenland, durch die über eintausendjährige Stadt Bautzen bis zum Oberlausitzer Bergland, wo die drei Quellen der Spree entspringen, und zurück nach Zittau.

In Bad Muskau wird im Fürst-Pückler-Park mal eben die Neiße gequert. © Philipp Herfort

Steckbrief