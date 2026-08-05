Flammen in leer stehendem Haus: 66-Jähriger löst Feuerwehreinsatz aus

Olbersdorf - Flammen in einem leer stehenden Gebäude haben am Dienstagabend einen Feuerwehreinsatz in Olbersdorf ausgelöst. Als die Einsatzkräfte das Haus in der Straße Am Mühlgraben betraten, trafen sie dort auf einen 66-jährigen Mann.

Bei Eintreffen der Feuerwehr war bereits ein Flammenschein zu sehen. © xcitepress

Bereits beim Eintreffen der Feuerwehr war im Erdgeschoss Flammenschein zu sehen. Die Einsatzkräfte gingen zur Erkundung vor und entdeckten eine Feuerstelle sowie einen Mann (66) im Gebäude.

Wie eine Sprecherin der Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, hatte sich der 66-Jährige gegen 22.10 Uhr unbefugt Zutritt zu dem leer stehenden Haus verschafft.

Anschließend hatte er in einem Feuerofen ein Feuer entzündet.

Das Feuer breitete sich aus und beschädigte eine Wand des Gebäudes. Die Feuerwehr löschte die Flammen zügig und verhinderte eine weitere Ausbreitung.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 100 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.