Kutschen-Unglück im Sorben-Land: Rettungshubschrauber muss anrücken

Im Sorben-Land ist am Freitagmittag eine Kutsche verunglückt. Es musste Hilfe aus der Luft herbeieilen.

Von Maximilian Schiffhorst

Panschwitz-Kuckau (Oberlausitz) - Im Sorben-Land ist am Freitagmittag eine Pferdekutsche verunglückt. Es musste Hilfe aus der Luft herbeieilen.

Ein Kutschen-Unglück hatte am Freitag im Landkreis Bautzen einen Hubschrauber-Einsatz zur Folge. (Archivbild)
Ein Kutschen-Unglück hatte am Freitag im Landkreis Bautzen einen Hubschrauber-Einsatz zur Folge. (Archivbild)  © Steffen Füssel

Wie die Polizei mitteilte, war das Gespann kurz vor 14 Uhr in Panschwitz-Kuckau auf einem Waldweg in Richtung Crostwitz unterwegs, als es plötzlich aus noch unbekannter Ursache umkippte.

Vier Personen kamen dabei zu Schaden.

"Zwei der verletzten Insassen verließen vor Eintreffen der Rettungskräfte bereits die Unfallstelle", heißt es.

Der Kutschenführer (75) war noch vor Ort gewesen und musste per Hubschrauber nach Dresden in eine Klinik gebracht werden.

"Christoph 62" transportierte den verunfallten Kutschenführer (75) nach Dresden-Friedrichstadt zum Städtischen Klinikum.
"Christoph 62" transportierte den verunfallten Kutschenführer (75) nach Dresden-Friedrichstadt zum Städtischen Klinikum.  © Screenshot/ADS-B Exchange

"Eine 52-jährige Frau kam ebenso zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus", erklärte die Polizei. Das Pferd sei unverletzt geblieben.

