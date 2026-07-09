Sporträume, Schulungszimmer, aber auch Bobbycars: Hausbesuch in Sachsens neuem Abschiebeknast

Dresden - Das europäische Asyl- und Migrationsrecht soll durch das Gemeinsame Europäische Asylsystem (GEAS) reformiert werden. Ein zentrales Element sind sogenannte Sekundärmigrationszentren (SMZ). Sachsen hatte es mit der Umsetzung der Richtlinie besonders eilig.

Das Gelände an der Stauffenbergallee ist insgesamt rund 1200 Quadratmeter groß. © Ove Landgraf

Auf einem Container steht in Deutsch und Englisch "Sport/sports", "Gebet/prayer" und "Spiel/pla". Das "y" für das englische Wort "play" für "Spiel" fehlt. Innen sind die Räume nach Funktionen geordnet.

Es gibt eine Information, die 24 Stunden täglich besetzt ist, einen Sportraum mit Möglichkeit zum Boxen, einen Wäscheraum, einen Raum für Sprachkurse. Im Unterrichtsraum hängen Dutzende von Kinderbildern.

Das Spielzimmer ist voll mit Bobbycars und Plüschtieren. Ansonsten sind die Räumlichkeiten mindestens funktional, um nicht zu sagen, kahl.

In den Schlafräumen stehen nur Betten (vier für Familien, zwei bei Doppelbelegung wie etwa für Paare), ein Tisch mit zwei oder vier Stühlen und Spinde.