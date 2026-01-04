Schneesturm behindert Bahnverkehr in Sachsen: Mehrere Weichen gestört

Hoyerswerda - Ungemütlicher Start in den Sonntag! Ein Schneesturm fegt über Teile Sachsens hinweg. Die Deutsche Bahn (DB) kämpft mit Problemen.

Schneefall beeinträchtigt am Sonntagmorgen den Bahnverkehr in der Oberlausitz. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa

Wie Infrastrukturbetreiber DB InfraGO mitteilte, sind infolge der Witterung mehrere Weichen in der Oberlausitz eingeschneit und daher gestört. Es seien Räumkräfte angefordert worden.

Im Bereich Hoyerswerda/Niesky sowie im angrenzenden Brandenburg rund um Ruhland sowie Elsterwerda könne es bis in die Mittagsstunden zu Behinderungen im Zugverkehr kommen.

Laut Echtzeitinformationen gibt es bereits Verspätungen auf den Linien RE11 (Hoyerswerda - Falkenberg) sowie RE15 (Hoyerswerda - Dresden-Neustadt).

Als Grund wird die "Reparatur an einer Weiche" angegeben.