Schneesturm behindert Bahnverkehr in Sachsen: Mehrere Weichen gestört
Hoyerswerda - Ungemütlicher Start in den Sonntag! Ein Schneesturm fegt über Teile Sachsens hinweg. Die Deutsche Bahn (DB) kämpft mit Problemen.
Wie Infrastrukturbetreiber DB InfraGO mitteilte, sind infolge der Witterung mehrere Weichen in der Oberlausitz eingeschneit und daher gestört. Es seien Räumkräfte angefordert worden.
Im Bereich Hoyerswerda/Niesky sowie im angrenzenden Brandenburg rund um Ruhland sowie Elsterwerda könne es bis in die Mittagsstunden zu Behinderungen im Zugverkehr kommen.
Laut Echtzeitinformationen gibt es bereits Verspätungen auf den Linien RE11 (Hoyerswerda - Falkenberg) sowie RE15 (Hoyerswerda - Dresden-Neustadt).
Als Grund wird die "Reparatur an einer Weiche" angegeben.
Normalerweise sollen Weichenheizungen die Bedienbarkeit der Anlagen auch im Winter ermöglichen. Jedoch ist die Technik nicht überall verbaut. Laut DB trifft dies auf rund 20.000 der insgesamt etwa 70.000 Weichen im Streckennetz zu.
Titelfoto: Jan Woitas/dpa