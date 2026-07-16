Pflege-Schock in Sachsen: Eigenanteil für Heimplatz steigt auf mehr als 3000 Euro

Dresden/Berlin - Echt jetzt? Die Pflegekosten für einen Heimplatz in Sachsen sind schon wieder um knapp 300 Euro gestiegen. Das BSW schlägt Alarm.

Ein ganzes Leben lang gearbeitet und dann reicht es kaum für einen Heimplatz. © Tom Weller/dpa

Bewohner von Pflegeheimen bezahlen im Freistaat durchschnittlich 3152 Euro aus eigener Tasche monatlich hinzu und damit rund 300 Euro mehr als vor einem Jahr. Das ergab eine Auswertung des Verbands der Ersatzkassen (vdek).

Bundesweit liegt der Eigenanteil laut Verband bei 3364 Euro. "Die Pflegekosten steigen ungebremst und bei einer Teilleistungsversicherung wie der Pflegeversicherung geht das zulasten der Betroffenen", sagt die vdek-Vorstandsvorsitzende Ulrike Elsner (61).

Als Grund für die Steigerungen nennt der Verband vor allem die Personalkosten. So seien die Gehälter in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Aber auch Unterkunft und Verpflegung (+50 Euro) sowie die sogenannten Investitionskosten für den Bau oder die Instandhaltung der Gebäude (+14 Euro) seien teurer geworden.

Elsner: "Wir brauchen eine Begrenzung des Kostenanstiegs!"