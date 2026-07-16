Pflege-Schock in Sachsen: Eigenanteil für Heimplatz steigt auf mehr als 3000 Euro

7.766 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Die Pflegekosten für einen Heimplatz in Sachsen sind schon wieder um knapp 300 Euro gestiegen. Das BSW schlägt Alarm.

Von Thomas Staudt

Dresden/Berlin - Echt jetzt? Die Pflegekosten für einen Heimplatz in Sachsen sind schon wieder um knapp 300 Euro gestiegen. Das BSW schlägt Alarm.

Ein ganzes Leben lang gearbeitet und dann reicht es kaum für einen Heimplatz.
Ein ganzes Leben lang gearbeitet und dann reicht es kaum für einen Heimplatz.  © Tom Weller/dpa

Bewohner von Pflegeheimen bezahlen im Freistaat durchschnittlich 3152 Euro aus eigener Tasche monatlich hinzu und damit rund 300 Euro mehr als vor einem Jahr. Das ergab eine Auswertung des Verbands der Ersatzkassen (vdek).

Bundesweit liegt der Eigenanteil laut Verband bei 3364 Euro. "Die Pflegekosten steigen ungebremst und bei einer Teilleistungsversicherung wie der Pflegeversicherung geht das zulasten der Betroffenen", sagt die vdek-Vorstandsvorsitzende Ulrike Elsner (61).

Als Grund für die Steigerungen nennt der Verband vor allem die Personalkosten. So seien die Gehälter in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Aber auch Unterkunft und Verpflegung (+50 Euro) sowie die sogenannten Investitionskosten für den Bau oder die Instandhaltung der Gebäude (+14 Euro) seien teurer geworden.

Aus für Familienleistung: Landeserziehungsgeld soll wegfallen
Sachsen Aus für Familienleistung: Landeserziehungsgeld soll wegfallen

Elsner: "Wir brauchen eine Begrenzung des Kostenanstiegs!"

Die Pflegeversicherung in Deutschland ist eine Teilleistungsversicherung. Kostensteigerungen tragen die Versicherten mit.
Die Pflegeversicherung in Deutschland ist eine Teilleistungsversicherung. Kostensteigerungen tragen die Versicherten mit.  © IMAGO/Bihlmayerfotografie
Dein tägliches News-Update

Jetzt kostenlos für den News-des-Tages-Newsletter anmelden!

Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Nach Angaben des Sozialministeriums gibt es in Sachsen über 360 000 pflegebedürftige Menschen. Fast Drei Viertel davon werden zu Hause betreut.
Nach Angaben des Sozialministeriums gibt es in Sachsen über 360 000 pflegebedürftige Menschen. Fast Drei Viertel davon werden zu Hause betreut.  © Oliver Berg/dpa
Laut der vdek-Vorstandsvorsitzenden Ulrike Elsner (61) schlagen die hohen Steigerungen bei den Personalkosten zu Buche.
Laut der vdek-Vorstandsvorsitzenden Ulrike Elsner (61) schlagen die hohen Steigerungen bei den Personalkosten zu Buche.  © IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Das sind die Kernpunkte des Antrags

Fordert einen Pflegekostendeckel: Ronny Kupke (49), Fraktionsvorsitzender des BSW.
Fordert einen Pflegekostendeckel: Ronny Kupke (49), Fraktionsvorsitzender des BSW.  © Sebastian Kahnert/dpa

Den fordert die Linke Sachsen gebetsmühlenartig seit Jahren. Auch das BSW ist am Thema dran. Die Fraktion hat dem Landtag vor einigen Tagen einen Antrag vorgelegt (Drs. 8/7591), der Pflegebedürftige finanziell entlasten und Kommunen bei den stetig steigenden Ausgaben für die Hilfe zur Pflege unterstützen soll.

"Viele Menschen haben ein Leben lang gearbeitet, Beiträge gezahlt und fürs Alter vorgesorgt. Trotzdem reicht die Rente heute oft nicht mehr aus, um einen Pflegeheimplatz zu bezahlen", sagt der Fraktionsvorsitzende Ronny Kupke (49).

Kernpunkte des Antrags sind die Einführung eines Pflegewohngeldes, die transparente Prüfung der Investitionskosten in Pflegeheimen und ein gesetzlicher Pflegekostendeckel.

Zu wenig Regen! Wird jetzt unser Trinkwasser knapp?
Sachsen Zu wenig Regen! Wird jetzt unser Trinkwasser knapp?

Kupke: "Es bringt nichts, wenn der Freistaat spart und am Ende die Landkreise, Städte oder Familien die Rechnung bezahlen müssen."

Titelfoto: Tom Weller/dpa

Mehr zum Thema Sachsen: