Autofahrer rast auf Polizisten zu, dann fällt ein Schuss: 49-Jähriger flüchtet

Borna - Die Polizei wurde am Freitagmittag in einen gefährlichen Einsatz verwickelt, nachdem eine Verkehrskontrolle eskaliert war. Mindestens eine Person wurde bei dem Vorfall in Sachsen verletzt.

Der Fahrer rammte während der Flucht einen Streifenwagen, der als Unterstützung hinzugerufen wurde. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Die Einsatzkräfte wollten gegen 12.10 Uhr auf der B93 in Borna, zwischen dem Abzweig nach Zedlitz und der B176, eine Verkehrskontrolle durchführen.

Das bestätigte eine Sprecherin der Polizeidirektion Leipzig auf TAG24-Anfrage.

Wie die Polizeisprecherin Susanne Lübcke am Samstag ergänzte, fiel der 49-jährige polizeibekannte Fahrer zuvor einem Beamten (41) des Reviers Borna auf.

Der angehaltene Fahrer, welcher keinen Führerschein besitzt, entzog sich aber der Kontrolle, fuhr in diesem Zusammenhang auf einen der Beamten zu und touchierte ihn. "Der Polizist konnte sich in Sicherheit bringen und schoss", so Lübcke.

Während der Flucht rammte der Fahrer dann einen Streifenwagen, der als Unterstützung hinzugerufen wurde. Dabei wurde ein 21-jähriger Polizist verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Mann setzte seine Flucht fort und rammte im weiteren Verlauf noch einen Poller. "Schlussendlich konnte das Fahrzeug unweit des eigentlichen Kontrollortes [in der Nähe einer Kleingartenanlage] aufgefunden werden", hieß es weiter.