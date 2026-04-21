Porno-Eklat an sächsischer Schule: Vorfall nun Thema im Bundestag

Schleife/Berlin - Nach dem Pornografie-Eklat während eines Theaterprojekts an einer Oberschule in der sächsischen Lausitz hebt die AfD das Thema im Bundestag auf die Tagesordnung. Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Bernd Baumann, kündigte vor Journalisten eine Debatte in Form einer Aktuellen Stunde auf Antrag der AfD an. Voraussichtlich wird diese am Donnerstag stattfinden.

An einer Oberschule in der Lausitz soll während eines Projekts Neuntklässlern pornografisches Material gezeigt worden sein. © xcitepress/Isabell Kleint

Es geht um ein Theaterprojekt an einer Oberschule in Schleife in der sächsischen Lausitz. Der Fall hatte sich im März zugetragen und hatte in der vergangenen Woche Schlagzeilen gemacht.

Bei dem Projekt zum Thema "Mut" und zu "aktuellen politischen Themen" sollen Neuntklässlern pornografische Bilder und Inhalte im Klassenzimmer präsentiert worden sein. Organisiert hatte es die Jugendorganisation "Sozialistische Jugend Deutschlands - Die Falken", die inzwischen ihr Bedauern ausgedrückt hat. Medienberichten zufolge soll es sich um Bilder zweier Männer bei verschiedenen Sexpraktiken gehandelt haben.

Die Schulleitung brach das Projekt nach Behördenangaben ab und kündigte den Dienstleistungsvertrag mit den Projektverantwortlichen.

Die Amadeu Antonio Stiftung, die sich für Minderheiten und Menschenrechte einsetzt und den Workshop nach eigenen Angaben finanziell förderte, stoppte die Förderung laut einer Mitteilung.