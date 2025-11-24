Putzige Tierchen haben sich zur Plage entwickelt: Schon 27.000 Problembären geschossen

Leipzig - Manche finden sie putzig. Andere nennen sie Plagegeister: Waschbären. Das Raubtier mit der Zorro-Maske hat sich rasant in Sachsen ausgebreitet. Im Jagdjahr 1992/93 wurden erstmals Waschbären in den sächsischen Wäldern geschossen - drei Exemplare.

Waschbären sind eine eingewanderte Art. Ihre massenhafte Vermehrung stellt ein Problem für heimische Tierarten dar. (Symbolfoto) © dpa/Patrick Pleul

Zehn Jahre später waren es 80. Im Jagdjahr 2024/25 sind knapp 27.000 Waschbären zur Strecke gebracht worden, berichtet der Landesjagdverband.

Der Waschbär ist in Sachsen nicht heimisch. Er wurde im 20. Jahrhundert aus Nordamerika nach Europa importiert - zur Pelzherstellung. Durch Auswilderung und Flucht aus Farmen gelangte die Population in die Natur.

Waschbären sind inzwischen hierzulande zu Problembären mutiert. Der anpassungsfähige, geschickte und intelligente Allesfresser erschließt sich extrem erfolgreich nahezu jede Nahrungsquelle.

"Die Tiere sind erfinderisch, kooperieren im Familienverband, sind geduldig und lernfähig. Deshalb können sie zu simple Hindernisse oft leicht überwinden", berichtet René Sievert (53), Vize-Chef des Naturschutzbundes in Sachsen.