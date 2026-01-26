Randale und Explosion: Zum TV-"Tatort" wurde Wurzen zum realen Tatort

Wurzen - Große Aufregung am Sonntagabend in Wurzen: Zuerst zog eine junge Frau randalierend durch die Innenstadt und richtete mit einer Eisenstange Schäden von über 10.000 Euro an. Wenig später explodierte einige Hundert Meter weiter eine selbst gebaute Bombe.

Pünktlich zum TV-"Tatort" wurde Wurzen am Sonntagabend gleich zweimal auch zum richtigen Tatort. Zunächst zog eine 26-Jährige mit einer Eisenstange randalierend durch die Stadt und schlug unter anderem die Scheiben dieser Fleischerei ein. © Sören Müller

Während wohl die meisten Wurzner am Sonntagabend vor den TV-Geräten "Tatort" schauten, wurde ihre Stadt gleich zweimal zum realen Tatort. Zunächst gingen in der Innenstadt mehrere Scheiben zu Bruch. Eine 26-Jährige zog mit einer Eisenstange bewaffnet über die Friedrich-Engels-Straße und hieb alles kurz und klein, was ihr im Wege stand.

Nach Angaben der Polizei demolierte sie unter anderem einen Mercedes, schlug an einer Fleischerei, einer Bäckerei und am Ladenlokal eines Bestatters die Scheiben ein. Anschließend stürmte Aline K. in die Filiale einer Bank und kämpfte dort mit den Geldautomaten. Ausgang: drei Bankomaten verloren ihre Monitore.

Von Anwohnern alarmierten Streifenbeamten gelang es schließlich, die wild gewordene Dame zu entwaffnen. Ein Polizist wurde dabei leicht verletzt, da sich Aline K. massiv zur Wehr setzte.

Sie wurde später vom Rettungsdienst in eine Psychiatrie gebracht. Was den Anlass ihrer Randaletour gab, ist bislang unklar.