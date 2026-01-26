Randale und Explosion: Zum TV-"Tatort" wurde Wurzen zum realen Tatort

Eine Frau zog am Sonntagabend randalierend durch Wurzen. Wenig später explodierte einige Hundert Meter weiter eine selbst gebaute Bombe.

Von Alexander Bischoff

Wurzen - Große Aufregung am Sonntagabend in Wurzen: Zuerst zog eine junge Frau randalierend durch die Innenstadt und richtete mit einer Eisenstange Schäden von über 10.000 Euro an. Wenig später explodierte einige Hundert Meter weiter eine selbst gebaute Bombe.

Pünktlich zum TV-"Tatort" wurde Wurzen am Sonntagabend gleich zweimal auch zum richtigen Tatort. Zunächst zog eine 26-Jährige mit einer Eisenstange randalierend durch die Stadt und schlug unter anderem die Scheiben dieser Fleischerei ein.
Pünktlich zum TV-"Tatort" wurde Wurzen am Sonntagabend gleich zweimal auch zum richtigen Tatort. Zunächst zog eine 26-Jährige mit einer Eisenstange randalierend durch die Stadt und schlug unter anderem die Scheiben dieser Fleischerei ein.  © Sören Müller

Während wohl die meisten Wurzner am Sonntagabend vor den TV-Geräten "Tatort" schauten, wurde ihre Stadt gleich zweimal zum realen Tatort. Zunächst gingen in der Innenstadt mehrere Scheiben zu Bruch. Eine 26-Jährige zog mit einer Eisenstange bewaffnet über die Friedrich-Engels-Straße und hieb alles kurz und klein, was ihr im Wege stand.

Nach Angaben der Polizei demolierte sie unter anderem einen Mercedes, schlug an einer Fleischerei, einer Bäckerei und am Ladenlokal eines Bestatters die Scheiben ein. Anschließend stürmte Aline K. in die Filiale einer Bank und kämpfte dort mit den Geldautomaten. Ausgang: drei Bankomaten verloren ihre Monitore.

Von Anwohnern alarmierten Streifenbeamten gelang es schließlich, die wild gewordene Dame zu entwaffnen. Ein Polizist wurde dabei leicht verletzt, da sich Aline K. massiv zur Wehr setzte.

Sie wurde später vom Rettungsdienst in eine Psychiatrie gebracht. Was den Anlass ihrer Randaletour gab, ist bislang unklar.

Auch das Schaufenster dieses Bestattungshauses ...
Auch das Schaufenster dieses Bestattungshauses ...  © Sören Müller
... sowie die Tür einer Bäckerei waren vor ihr nicht sicher.
... sowie die Tür einer Bäckerei waren vor ihr nicht sicher.  © Montage: Sören Müller
Anschließend stürmte Aline K. in die Filiale einer Bank und kämpfte dort mit den Geldautomaten.
Anschließend stürmte Aline K. in die Filiale einer Bank und kämpfte dort mit den Geldautomaten.  © privat

Unbekannte bauen Feuerlöscher in Sprengsatz um

Später explodierte auf der August-Bebel-Straße noch ein zu einer Bombe umgebauter Feuerlöscher! In beiden Fällen ermittelt nun die Polizei.
Später explodierte auf der August-Bebel-Straße noch ein zu einer Bombe umgebauter Feuerlöscher! In beiden Fällen ermittelt nun die Polizei.  © Sören Müller

Rund zwei Stunden später riss dann ein gewaltiger Knall die Anwohner der August-Bebel-Straße aus dem "Tatort"-Finale.

Nach Angaben der Polizei war auf der Straße ein Feuerlöscher explodiert, den Unbekannte zuvor vermutlich mit Schwarzpulver gefüllt und so zu einer Bombe umgebaut hatten. Metallsplitter flogen den Angaben zufolge bis zu 20 Meter weit, beschädigten Türen und Fenster. Glücklicherweise war die Gegend zu dieser Zeit menschenleer, sodass niemand verletzt wurde.

Kriminaltechniker untersuchten noch in der Nacht den Tatort und sicherten die Splitter.

"Der bisher festgestellte Schaden liegt bei 2000 Euro, wir suchen nun Zeugen, die uns Hinweise auf die Täter geben können", sagte Polizei-Sprecher Moritz Peters zu TAG24. Auch in diesem Fall sei das Tatmotiv unklar.

Titelfoto: Montage: Sören Müller

