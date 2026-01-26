Unfälle in der Nacht, aber Aufatmen in Sachsen: Wetterdienst hebt höchste Glatteis-Warnstufe auf

Dresden/Görlitz/Leipzig - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte am Sonntagabend vor Glatteis in Ostsachsen gewarnt. Ein paar Mal krachte es in der Nacht wegen der widrigen Straßenverhältnisse im Freistaat, doch der Super-GAU - auch mit Blick auf den Berufsverkehr am Montag - blieb aus. Am Morgen wurde die Warnung aufgehoben.

In Ostsachsen wurden die Straßen ab Sonntagabend zum Teil spiegelglatt. (Symbolfoto) © /dpa/dpa-Zentralbild | Matthias Bein

Für den Landkreis Görlitz sowie für weite Teile des Landkreises Bautzen galt ab 18 Uhr eine amtliche Unwetterwarnung vor Glatteis wegen überfrierender Nässe und gefrierenden Regens. Die höchste Warnstufe wurde am Montagmorgen aber um 4 Uhr aufgehoben.

Besonders betroffen waren laut DWD auch Dresden und die Kreise Leipzig, Meißen, Mittelsachsen und Nordsachsen.

Von Grimma über Riesa, Freiberg und Dresden bis nach Bautzen und Zittau besteht auch am Montag indes noch Warnstufe 2 - eine amtliche Warnung vor markanter Glätte durch gefrierende Nässe.

Diese gilt zunächst von 6 bis 9 Uhr. Der Wetterdienst empfiehlt: Verhalten im Straßenverkehr anpassen, Verzögerungen und Behinderungen einplanen!

Schon in der Nacht war es aber zu mehreren Glätte-Unfällen in Sachsen gekommen. Alleine in und um Leipzig krachte es seit 4 Uhr bereits mindestens elfmal, wie die Beamten gegenüber TAG24 erklärten.