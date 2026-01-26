"Sondervermögen" nicht zu spüren: Baubranche fühlt sich von öffentlicher Hand ausgehungert

Leipzig - Lassen der Freistaat und seine Kommunen die Baubranche im Regen stehen? So sieht es jedenfalls der Bauindustrieverband-Ost. Und kritisiert, dass vor allem im Tief- und Straßenbau nichts vom sogenannten "Sondervermögen" ankommt.

Vor allem der Straßenbau habe bislang noch nichts vom sogenannten "Sondervermögen" gespürt, kritisiert der Branchenverband. © Steffen Füssel

Die öffentliche Hand lasse die Baubranche nahezu hängen, kritisiert Robert Momberg, Hauptgeschäftsführer des Verbandes. "Unsere Mitgliedsunternehmen, insbesondere in Sachsen, klagen seit Langem, dass im Straßenbau zu wenig ausgeschrieben wird, dass nichts am Markt ankommt."

Vom Milliarden-Sondervermögen für die Infrastruktur merkten die Unternehmen bislang nichts.

Der Bauindustrieverband beschreibt zwei große Probleme mit den von der Politik als "Sondervermögen" deklarierten XXL-Staatsschulden, die angeblich der Infrastruktur zugutekommen sollen.

Momberg: "Das Kriterium der Zusätzlichkeit wird bei Weitem nicht erfüllt. Ökonomen haben ausgerechnet, dass höchstens 50 Prozent der Summe wirklich on top kommen. Und selbst wenn es zusätzlich ist, heißt es noch nicht, dass es in Infrastruktur oder Klimaneutralität geht."