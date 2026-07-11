Dutzende Flüchtlinge tauchen einfach ab: Kann der Abschiebeknast mit Freigang überhaupt funktionieren?

Dresden - Asyl: Welche Regeln gelten im neu eröffneten Sekundärmigrationszentrum (SMZ) in Dresden - Kann dieser Abschiebeknast wirklich funktionieren?

Das neu eröffnete Sekundärmigrationszentrum (SMZ) an der Stauffenbergallee in Dresden. © Ove Landgraf

Sachsen ist für Asylsuchende nicht zuständig, wenn sie über ein anderes EU-Land eingereist sind. Über das neue Sekundärmigrationszentrum sollen sie in die jeweiligen "Erstländer" rücküberstellt werden.

Zur besseren Kontrolle gilt im SMZ eine Anwesenheitspflicht. Aber das Zentrum sei keine Haftanstalt, betonte Innenminister Armin Schuster (65, CDU) am Mittwoch.

Trotzdem gelten strenge Regeln: Wer das Gelände verlassen will, muss einen Antrag stellen und ihn begründen, erläuterte der Chef der zuständigen Landesdirektion, Béla Bélafi (52).

Gründe können Arztbesuche, externe Beratungen sein, aber auch Gebete und selbst Spaziergänge. Wenn das System funktioniere, sei auch gegen ein Bier am Abend nichts einzuwenden, so der Innenminister.

Wenn Bewohner jedoch vermehrt abtauchen, würden die Regeln strenger ausgelegt, kündigte Schuster an. In der Vorgängereinrichtung, dem Landesausreisezentrum, waren im vergangenen Jahr laut LDS rund 40 Asylsuchende einfach weggeblieben.