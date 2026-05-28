RTL-Sendung entlarvt Gehälter: Das verdienen Mitarbeiter im sächsischen "Diamant"-Fahrradwerk
Hartmannsdorf - Spannende Einblicke in ein sächsisches Traditionsunternehmen: In der RTL-Sendung "Was verdient Deutschland? Das große Gehaltsranking" wurden drei Mitarbeiter und eine Mitarbeiterin der "Diamant" Fahrradwerke nach ihrem Gehalt gefragt.
Seit über 140 Jahren werden im sächsischen Hartmannsdorf (Landkreis Mittelsachsen) Fahrräder gebaut. Das Traditionsunternehmen "Diamant" ist der älteste noch produzierende Fahrradhersteller Deutschlands. Viele ältere Räder haben absoluten Kultstatus.
Daniel Massalsky (45) ist seit 2014 bei "Diamant" angestellt, zunächst als Zeitarbeiter. Im Laufe der Jahre arbeitete er sich zum Teamleiter hoch. Nun ist der 45-Jährige für die Qualität der Fahrradteile zuständig, kontrolliert alles haargenau.
Mittlerweile verdient er 4440 Euro brutto. Eine hervorragende Entwicklung: Als Zeitarbeiter bekam er lediglich 1100 Euro.
Luca Öhlschläger (21) ist ebenfalls bei "Diamant" angestellt - als Fahrradmechatroniker. Er arbeitet am Fließband und baut die Räder zusammen. Inklusive aller Zulagen (Weihnachtsgeld, Anwesenheitsprämie) verdient der 21-Jährige 3230 Euro.
Spannend: Die Anwesenheitsprämie bekommt Luca ausgezahlt, wenn er die Produktionszahlen im Quartal erfüllt und gleichzeitig keinen Krankheitstag hatte.
Logistik und Fertigungsingenieur: So viel verdient man bei "Diamant"
Weiter geht es in die Logistik. Dort arbeitet Cindy Grundmann (43). Sie koordiniert das riesengroße Lager der Firma.
Auch sie begann 2013 zunächst als Zeitarbeiterin, arbeitete sich ebenfalls hoch - zur Supervisorin in der Logistik. Im Durchschnitt verdient die 43-Jährige 5100 Euro brutto.
Eine Etage höher sitzt Roman Menz (35). Er arbeitet als Supervisor der Fertigungsingenieure, ist seit neun Jahren im Unternehmen und leitet mittlerweile ein Team von drei Mitarbeitern.
Zuletzt entwickelte er einen Greifarm, der die schweren E-Fahrräder vom Fließband hebt. Auch er legt sein Gehalt offen - 6710 Euro brutto im Monat.
Die ganze Sendung "Was verdient Deutschland? Das große Gehaltsranking" könnt Ihr Euch bei RTL+ anschauen.
Titelfoto: Bildmontage: Uwe Meinhold, Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB