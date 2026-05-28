28.05.2026 20:56 RTL-Sendung entlarvt Gehälter: Das verdienen Mitarbeiter im sächsischen "Diamant"-Fahrradwerk

Die RTL-Sendung "Was verdient Deutschland? Das große Gehaltsranking" im "Diamant" Fahrradwerk unterwegs. Mehrere Mitarbeiter verrieten ihren Verdienst.

Von Julian Winkler

Hartmannsdorf - Spannende Einblicke in ein sächsisches Traditionsunternehmen: In der RTL-Sendung "Was verdient Deutschland? Das große Gehaltsranking" wurden drei Mitarbeiter und eine Mitarbeiterin der "Diamant" Fahrradwerke nach ihrem Gehalt gefragt.

Die "Diamant"-Fahrradwerke in Hartmannsdorf (Landkreis Mittelsachsen): RTL erkundigte sich hier nach den Gehältern der Mitarbeiter. © Uwe Meinhold Seit über 140 Jahren werden im sächsischen Hartmannsdorf (Landkreis Mittelsachsen) Fahrräder gebaut. Das Traditionsunternehmen "Diamant" ist der älteste noch produzierende Fahrradhersteller Deutschlands. Viele ältere Räder haben absoluten Kultstatus.



Daniel Massalsky (45) ist seit 2014 bei "Diamant" angestellt, zunächst als Zeitarbeiter. Im Laufe der Jahre arbeitete er sich zum Teamleiter hoch. Nun ist der 45-Jährige für die Qualität der Fahrradteile zuständig, kontrolliert alles haargenau. Mittlerweile verdient er 4440 Euro brutto. Eine hervorragende Entwicklung: Als Zeitarbeiter bekam er lediglich 1100 Euro.



Luca Öhlschläger (21) ist ebenfalls bei "Diamant" angestellt - als Fahrradmechatroniker. Er arbeitet am Fließband und baut die Räder zusammen. Inklusive aller Zulagen (Weihnachtsgeld, Anwesenheitsprämie) verdient der 21-Jährige 3230 Euro.



Spannend: Die Anwesenheitsprämie bekommt Luca ausgezahlt, wenn er die Produktionszahlen im Quartal erfüllt und gleichzeitig keinen Krankheitstag hatte.

Logistik und Fertigungsingenieur: So viel verdient man bei "Diamant"