Sachsens Innenminister glaubt nicht an Erfolg von AfD-Verbot

Alles in Kürze

Sachsens Innenminister Armin Schuster (64, CDU) will in Sachen AfD-Verbot erst einmal noch abwarten. (Archivfoto) © Sebastian Kahnert/dpa

Die AfD sei bislang nur in vier von 16 Bundesländern erwiesen rechtsextrem, sagte der Innenminister. "Wenn wir dieses Verfahren verlieren, dann haben wir uns politisch einen Riesen-Bärendienst erlaubt", sagte Schuster.

Obwohl ein von einigen gesellschaftlichen Gruppen und Politikern gefordertes AfD-Verbot nicht auf der Tagesordnung der am Mittwoch in Bremerhaven beginnenden Innenministerkonferenz steht, erhofft sich Schuster ein Stimmungsbild seiner Amtskollegen.

Wenn alle überwiegend sagten, sie seien "skeptisch bis ablehnend, dann ist es, glaube ich, ein deutlicher Weckruf". Bundesregierung, Bundestag oder Bundesrat könnten ein AfD-Verbot beantragen, entscheiden müsste am Ende das Bundesverfassungsgericht.

In Sachsen, wo die AfD als erwiesen rechtsextrem gilt, würden die Bürger die Partei zwar wählen, aber "sie sehen sie nicht in entscheidender Verantwortung", sagte Schuster. Deshalb sei die Partei "am Ende ganz selten erfolgreich. Sie stellen nicht den Ministerpräsidenten, sie stellen keinen Landrat, sie gewinnen nahezu keine Bürgermeisterwahl."