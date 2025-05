Sachsens Osten wird zur Lehrerschmiede: Neuer Studiengang soll Lücken stopfen

Dresden - Der Lehrermangel in Sachsen ist fast mit Händen zu greifen. Noch zugespitzter ist die Situation im ländlichen Raum. Ein neuer Lehramtsstudiengang und ein Blick auf die neuen Rekordzahlen bei Lehramtsstudenten versprechen zumindest so etwas wie Entspannung.

Ein Schulpraktikum können Lehramtskandidaten in der Lausitz schon machen. Ab dem kommenden Wintersemester soll ein Lehramtsstudiengang für Lehrer an Oberschulen hinzukommen. © dpa/Britta Pedersen

Dreh- und Angelpunkt des neuen Studiengangs "Lehramt an Oberschulen mit Sonderpädagogik" ist der Studienort. Kann ein solches Studium bisher nur an der Uni Leipzig aufgenommen werden, soll das ab dem Wintersemester 2025/26 auch an der Hochschule Zittau/Görlitz möglich sein.

Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (46, CDU): "Durch die einzigartige Kooperation der Universität Leipzig und der Hochschule Zittau/Görlitz bringen wir das grundständige Lehramtsstudium in eine der Regionen, wo der Bedarf an Lehrkräften in Oberschulen und Förderschulen besonders groß ist."

Das ist kaum übertrieben. Derzeit besuchen über 400.000 Schülerinnen und Schüler die rund 1500 öffentlichen Schulen in Sachsen. Sie werden von insgesamt 32.000 Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet.

Klingt auf den ersten Blick mindestens passabel, doch es fehlen ganze 1400 Lehrer in Vollzeit.