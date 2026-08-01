Amselsee bleibt geschlossen: TV-Köchin den Tränen nahe - "Das ist die Hölle"

Rathen - Schwere Gewitter zogen am Freitagabend über die Sächsische Schweiz und hinterließen eine Spur der Verwüstung. Auch der Amselsee wurde von den Unwettern nicht verschont. "Das ist die Hölle", so Verena Leister, die den dortigen Imbiss betreibt.

Ein Blick auf den Amselsee zeigt das Ausmaß der Verwüstung: Das erste Bild (links) wurde am Freitagnachmittag aufgenommen, das zweite nur wenige Stunden später. © Screenshot/Instagram/wanderrast_amselsee_rathen

Der Deutschen Presse-Agentur erklärte die TV-Köchin, die schon bei "The Taste" zu sehen war, dass sie sofort ihren Urlaub abgebrochen habe. "Wir waren tatsächlich gerade das allererste Mal seit neun Jahren in unserem Sommerurlaub mit den Kindern. Und dann kam der Anruf und dann war für uns klar, es ist sofort Sachen packen und wir müssen nach Hause."

Am Samstag steht die Dresdnerin vor ihrem zerstörten Eigentum. Ein Unwetter hatte am Freitagabend für schwere Schäden gesorgt, ein 28-Jähriger kam in der Nähe der Felsenbühne Rathen ums Leben, mindestens 13 Menschen wurden verletzt.

"Ich habe gestern Abend schon sehr viel geheult, weil man die Bilder natürlich gesehen hat und alles", so Leister.

Auf Instagram gab es weitere Einblicke in das Ausmaß der Schäden.

"Wir sind fassungslos über das Ausmaß der Zerstörung. Unsere Wanderrast und der Bootsverleih wurden schwer beschädigt - die Hütte liegt unter umgestürzten Bäumen begraben, und das gesamte Ausmaß der Schäden können wir derzeit noch nicht abschätzen."

Die Wanderrast und der Bootsverleih am Amselsee bleiben demnach vorerst auf unbestimmte Zeit geschlossen. "Also wir hoffen, dass wir das schnellstmöglich hinkriegen, aber diese Saison wird definitiv das nicht mehr möglich sein."