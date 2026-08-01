Nach tödlichem Unwetter: Sächsische Schweiz wegen Lebensgefahr gesperrt und nicht räumbar

Rathen - Nach dem schweren Unwetter mit einem Toten versuchen die Einsatzkräfte in der Sächsischen Schweiz, sich einen Überblick über die Schäden zu verschaffen.

Einsatzkräfte der Feuerwehr beseitigen die Sturmschäden im Amselgrund im Nationalpark Sächsische Schweiz. © Sebastian Kahnert/dpa

Es seien unzählige Bäume umgestürzt, sagte Björn Rosenkranz, Kreisbrandmeister des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Das Gebiet sei nicht passierbar - und vorerst auch nicht räumbar. Es bestehe Lebensgefahr.

Am Samstag waren Drohnenstaffeln der Bergwacht in Sebnitz und des Technischen Hilfswerks in Dippoldiswalde im Einsatz, um das Gebiet zu überfliegen.

"Heute ist der Schwerpunkt, das Schadensgebiet zu kartieren", sagte Rosenkranz. Menschen hielten sich definitiv nicht mehr in der Unglücksgegend auf. Es seien rund 30 Kräfte im Einsatz. Am Abend nach dem Gewitter seien circa 100 Retter vor Ort gewesen.

Teile des Nationalparks Sächsische Schweiz dürfen bis auf Weiteres nicht betreten werden.

Dies betrifft die Gebiete zwischen der Bastei, Rathen, Hohnstein und dem Polenztal, wie der Staatsbetrieb Sachsenforst mitteilte.