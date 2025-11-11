Auto ausgebrannt: Polizei verdächtigt 45-Jährigen

Hohnstein - Plötzlich Feuer im Hohnsteiner Ortsteil Kohlmühle in der Sächsischen Schweiz ! Am Montagnachmittag ist dort ein Renault in Flammen aufgegangen.

Ein verkohltes Wrack steht auf einem Grundstück an der Sebnitztalstraße in Kohlmühle. Die Polizei vermutet Brandstiftung. © Marko Förster

Wie die Polizei mitteilte, brannte das Auto gegen 17.30 Uhr auf einem Grundstück an der Sebnitztalstraße ab.

Anwohner sollen zunächst Rauch und schließlich auch das Feuer bemerkt haben, weshalb sie den Notruf wählten. Mehrere Freiwillige Feuerwehren rückten daraufhin an.

Doch das Fahrzeug stand bereits in Vollbrand. Trotz schneller Löschmaßnahmen konnte nichts mehr gerettet werden.

Nach Zeugenhinweisen verdächtigt die Polizei einen 45-jährigen Deutschen der Brandstiftung.