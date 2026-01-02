Busse statt Züge: Ausfälle auf Dresdens wichtigster S-Bahn-Linie

Pirna/Schöna - Am Freitagabend starten Bauarbeiten im Elbtal. Die Folge sind Einschränkungen auf Dresdens wichtigster S-Bahn-Linie - der S1.

Züge der S1 müssen an mehreren Tagen abends und nachts auf einem Teilabschnitt im Elbtal entfallen. Stattdessen fährt ein Schienenersatzverkehr. (Archivbild) © Robert Michael/dpa

Wie Infrastrukturbetreiber DB InfraGO mitteilte, müssen Arbeiten an Lärmschutzanlagen bei Bad Schandau erledigt werden.

Konkret kann deshalb die S1 am Freitag und Samstag sowie am 31. Januar von 20 Uhr bis 1 Uhr nicht im Abschnitt Pirna - Schmilka rollen. Es fahren Ersatzbusse.

Auch am kommenden Dienstag, Mittwoch sowie Donnerstag kommt es abends zwischen 20.50 Uhr und 22.35 Uhr zu Abweichungen - dann müssen allerdings nur Busse zwischen Bad Schandau und Schmilka verkehren.

Weitere Zug-Ausfälle sind laut Deutscher Bahn am 12. 13. und 14. Januar jeweils von 20.45 Uhr bis Mitternacht zwischen Pirna und Bad Schandau vorgesehen. Auch hier ist ein SEV geplant. Es muss mit längeren Fahrzeiten gerechnet werden.