Das verborgene Herz der Talsperre Gottleuba: Zum 50. Geburtstag öffnet die Staumauer ihre Tore

Bad Gottleuba - Ein Ort, den sonst kaum jemand zu Gesicht bekommt, öffnet seine Tore und gewährt tiefe Einblicke ins Herz einer gewaltigen Staumauer. Zum 50. Geburtstag der Talsperre Gottleuba wird aus einem sonst verborgenen Innenleben ein Erlebnis für Tausende. Was sich hinter Beton, Stufen und schweren Türen verbirgt, ist spektakulärer als viele ahnen.

Heiko Hinz (61) hat 2001 in Gottleuba angefangen und wurde 2002 Staumeister. © Steffen Füssel

65 Meter ragt Sachsens höchste Staumauer in die Höhe - ein Koloss aus Beton, der seit den 1970er-Jahren Wassermassen bändigt und die Region schützt.

Hinter der Fassade verbirgt sich ein fein austariertes System: 29 einzelne Felder, durchzogen von Schächten, in denen Pendel frei schwingen. "Damit messen wir, wie sich die Mauer bewegt", erklärt Staumeister Heiko Hinz (61).

Denn der Druck des Wassers wirkt permanent. Gemessen wird hier fast alles: kleinste Biegungen, Fugenspalten zwischen den Betonfeldern, Sickerwasser und Druckverhältnisse.

Der Alltag? Hochkomplex. "Bauwerksüberwachung, Niederschlagsmessungen, Wassergüte - das gehört alles dazu", sagt Hinz.

Unterstützt wird die Arbeit heute durch moderne Technik: automatisierte Messsysteme und sogar Satellitentelefone. "Das ist keine Schönwettertechnik. Das hat sich bei Hochwasser bewährt."

Denn gerade Extremsituationen prägen den Job. Das Hochwasser 2002 bleibt unvergessen: "Ich habe hier 2002 als Staumeister angefangen. Das war also ein sehr herausfordernder Start."