Audi kracht in Wand: Haus nicht mehr bewohnbar

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Nach dem Unfall in Lichtenau am Sonntagmorgen ist das Haus aktuell nicht mehr bewohnbar.

Von Robert Preuße

Lichtenau - Dieser Unfall ist besonders schräg. Ein Auto fuhr am Sonntagmorgen in Mittelsachsen zuerst durch einen Gartenzaun und landete in einer Hauswand. Das Gebäude ist zwar nicht mehr einsturzgefährdet, kann aber nicht mehr bewohnt werden.

THW-Einsatzleiter Thomas Rothe (55): "Das Haus ist nicht mehr bewohnbar."
THW-Einsatzleiter Thomas Rothe (55): "Das Haus ist nicht mehr bewohnbar."  © Ralph Kunz

Laut Chemnitzer Polizei war ein Audi (Fahrer: 19) gegen 2.50 Uhr morgens auf der Hauptstraße im Lichtenauer Ortsteil Ottendorf Richtung Garnsdorf unterwegs. "In einer Linkskurve kam der Audi nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Grundstückszaun und kollidierte mit der Fassade eines Wohnhauses", so ein Polizeisprecher. Das Ergebnis: ein großes Loch in der Hauswand.

So einen Einsatz hatte Ortsleiter Kevin Meyner (36) von der Freiwilligen Feuerwehr Ottendorf noch nicht erlebt. "Es ist das erste Mal, dass wir mit dem Technischen Hilfswerk zusammenarbeiten", sagt Meyner im Hinblick auf den immensen Schaden am Haus, das nach dem Crash einzustürzen drohte.

Während der Fahrt durch das Grundstück hatte der Audi auch noch das Gewächshaus zwischen Zaun und Haus mitgerissen. Den Bewohnern geschah zum Glück nichts - sie sind bei Verwandten untergekommen.

Das THW war stundenlang mit Sicherungsmaßnahmen beschäftigt.
Das THW war stundenlang mit Sicherungsmaßnahmen beschäftigt.  © Ralph Kunz
Das hat gesessen! Der Audi zertrümmerte einen Teil der Giebelwand.
Das hat gesessen! Der Audi zertrümmerte einen Teil der Giebelwand.  © Erik Frank Hoffmann

Während der Unfallfahrer leicht verletzt wurde, erlitt der Beifahrer (19) schwere Verletzungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. THW-Einsatzleiter Thomas Rothe (55) zu den Schäden am Haus: "Wir verhindern, dass das Haus einstürzt. Aber es ist nicht mehr bewohnbar."

Titelfoto: Bildmontage: Ralph Kunz, Erik Frank Hoffmann

Mehr zum Thema Sachsen Unfall: