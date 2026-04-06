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Feuerschale als Auslöser? Flammen wüten unterhalb des Liliensteins

Schock am Ostersonntag: Flammen fressen sich unterhalb des Liliensteins durch den Wald.

Von Isabel Klemt

Königstein/Sächsische Schweiz - Schock am Ostersonntag: Flammen haben sich unterhalb des Liliensteins durch den Wald gefressen.

Von weitem war unterhalb des Liliensteins Rauch zu erkennen.
Von weitem war unterhalb des Liliensteins Rauch zu erkennen.  © Marko Förster

Wie die Polizei berichtet, kam es am Sonntagvormittag gegen 16.40 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz in Königstein-Halbestadt.

Nach ersten Ermittlungen könnte eine nicht vollständig abgelöschte Feuerschale in Verbindung mit starken Winden den Brand ausgelöst haben.

Demnach geriet zunächst ein Holzstapel in Brand, bevor das Feuer auf angrenzendes Busch- und Waldgelände übergriff.

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Insgesamt wurden rund 1,5 Hektar Waldgebiet beschädigt.

Ein Holzstapel geriet in Brand, und das Feuer breitete sich auf das Waldgelände aus.
Ein Holzstapel geriet in Brand, und das Feuer breitete sich auf das Waldgelände aus.  © Marko Förster
Rund 1,5 Hektar Waldgebiet wurden beschädigt.
Rund 1,5 Hektar Waldgebiet wurden beschädigt.  © Marko Förster

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen bislang keine Angaben vor.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen fahrlässigen Brandstiftung gegen einen 53-jährigen Deutschen aufgenommen, der die Feuerschale betrieben haben soll.

Titelfoto: Bildmontage: Marko Förster

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