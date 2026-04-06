Feuerschale als Auslöser? Flammen wüten unterhalb des Liliensteins

Königstein/Sächsische Schweiz - Schock am Ostersonntag: Flammen haben sich unterhalb des Liliensteins durch den Wald gefressen.

Von weitem war unterhalb des Liliensteins Rauch zu erkennen. © Marko Förster

Wie die Polizei berichtet, kam es am Sonntagvormittag gegen 16.40 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz in Königstein-Halbestadt.

Nach ersten Ermittlungen könnte eine nicht vollständig abgelöschte Feuerschale in Verbindung mit starken Winden den Brand ausgelöst haben.

Demnach geriet zunächst ein Holzstapel in Brand, bevor das Feuer auf angrenzendes Busch- und Waldgelände übergriff.

Insgesamt wurden rund 1,5 Hektar Waldgebiet beschädigt.