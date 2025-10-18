Neubau unausweichlich: Brücke über Bahngleise in Bad Schandau wohl nicht mehr zu retten

Die Brücke über die Bahngleise in Bad Schandau ist nicht mehr zu retten. Das Bauwerk muss perspektivisch abgerissen werden.

Von Adrian Schintlmeister

Bad Schandau - Monatelang haben Ingenieure die Brücke über die Bahngleise in Bad Schandau überprüft. Nun steht fest: Das Bauwerk benötigt dringend Entlastung und muss ersetzt werden. Was auf Verkehrsteilnehmer jetzt zukommt.

Die Elbebrücke in Bad Schandau und der angrenzende Brückenzug über die Bahngleise weißen Risse auf. © Sebastian Kahnert/dpa Nachdem Einsturz der Carolabrücke in Dresden, geriet die Elbbrücke in Bad Schandau ins Visier der Prüfingenieure. Auch diese besteht aus Spannstahl, Risse wurden festgestellt. Das Bauwerk musste gründlich überprüft werden. Inzwischen konnte für die wichtige Elbquerung zwar Entwarnung gegeben werden. Sie ist stabiler als gedacht. Anders sieht die Lage an der angrenzenden Brücke über die Bahngleise aus, wie das Sächsische Infrastrukturministerium nun mitteilte. Das Bauwerk an der linkselbischen Seite benötige Entlastung, ein Neubau sei unausweichlich. Ab Dienstag, 21. Oktober, müssen Verkehrsteilnehmer deshalb mit erheblichen Einschränkungen rechnen.

Brücke in Bad Schandau: Verkehrseinschränkungen ab 21. Oktober