Schwerer Sturz in Sächsischer Schweiz: Mann von Felsvorsprung gerettet

Bad Schandau - Beim Klettern in der Sächsischen Schweiz ist am Mittwochabend ein Mann (68) abgestürzt.

Per Seilwinde wurde der Mann (68) aus seiner misslichen Lage befreit. © Marko Förster

Der 68-Jährige war gegen 17.50 Uhr aus mehreren Metern Höhe an der Felswand "Loriturm" gefallen, wie DRK-Pressesprecher Kai Kranich gegenüber TAG24 am Donnerstagmorgen erklärte.

Nach seinem schmerzhaften Absturz konnte er sich auf einen Felsvorsprung retten.

Von dort konnten ihn die Retter der Bergwacht per Seilwinde zum Helikopter hinaufziehen. Anschließend wurde der verwundete Kletterer ins Krankenhaus transportiert. Die Bergwacht war bis circa 20 Uhr im Einsatz.

Nur kurze Zeit später mussten die Einsatzkräfte erneut ausrücken, da sich zwei junge Wanderer nahe Schmilka verirrt hatten. Offenbar hatte sich das Duo auf die Angaben von Google Maps verlassen.

Kranich betonte, dass Google Maps keine Wanderwege beinhalte und deshalb für eine Wanderung nicht zu empfehlen ist: "Die beste Lösung ist eine Wanderkarte."

Doch die Bergwacht Sachsen kann auch digital.