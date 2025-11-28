Lkw zerstört Oberleitung in Sachsen: Polizei sucht Zeugen
Großenhain - Ein Laster hat am Montagmittag an einem Bahnübergang die Oberleitung zerstört. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.
Der Fahrer (59) eines MAN-Kipplasters hatte am Bahnübergang an der Elsterwerdaer Straße die Oberleitung heruntergerissen und einen Sachschaden in Höhe von und 35.000 Euro verursacht. Der 59-Jährige musste im Zuge des Unfalls medizinisch behandelt werden.
In einer Mitteilung vom Freitag sucht die Polizeidirektion Dresden derweil nach Zeugen des Vorfalls. Unter folgender Rufnummer werden sachdienliche Hinweise entgegengenommen: 03514832233.
Auf der betroffenen Bahnstrecke zwischen Großenhain und dem Ruhland Sachsen wurde derweil ein Umleitungsbetrieb eingerichtet. Die Reparaturen dauerten bis Donnerstagabend an.
Während der Vollsperrung wurden die Züge des RE15 (Dresden-Hoyerswerda) und RE18 (Dresden-Cottbus) über Elsterwerda-Biehla umgeleitet. Die planmäßigen Halte in Lampertswalde und Ortrand entfielen. Es fuhren Ersatzbusse.
Im Rahmen der Reparaturmaßnahmen war auch die B101 zwischen dem Großenhainer Ortseingang und der Albertstraße dicht. Verkehrsteilnehmer mussten eine Umleitung nehmen.
Erstmeldung vom 26. November, 11.14 Uhr. Zuletzt aktualisiert am 28. November, 13.33 Uhr.
Titelfoto: Montage: Fischermedia/Matthias Fischer (2)