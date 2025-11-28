Lkw zerstört Oberleitung in Sachsen: Polizei sucht Zeugen

Großenhain - Ein Laster hat am Montagmittag an einem Bahnübergang die Oberleitung zerstört . Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen .

Monteure kümmern sich um die beschädigte Oberleitung in Großenhain. © Fischermedia/Matthias Fischer

Der Fahrer (59) eines MAN-Kipplasters hatte am Bahnübergang an der Elsterwerdaer Straße die Oberleitung heruntergerissen und einen Sachschaden in Höhe von und 35.000 Euro verursacht. Der 59-Jährige musste im Zuge des Unfalls medizinisch behandelt werden.

In einer Mitteilung vom Freitag sucht die Polizeidirektion Dresden derweil nach Zeugen des Vorfalls. Unter folgender Rufnummer werden sachdienliche Hinweise entgegengenommen: 03514832233.

Auf der betroffenen Bahnstrecke zwischen Großenhain und dem Ruhland Sachsen wurde derweil ein Umleitungsbetrieb eingerichtet. Die Reparaturen dauerten bis Donnerstagabend an.

Während der Vollsperrung wurden die Züge des RE15 (Dresden-Hoyerswerda) und RE18 (Dresden-Cottbus) über Elsterwerda-Biehla umgeleitet. Die planmäßigen Halte in Lampertswalde und Ortrand entfielen. Es fuhren Ersatzbusse.