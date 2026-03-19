Sprit-Wahnsinn: Betreibt Dirk Findeisen die fairste Tankstelle in Sachsen?
Pirna (Sachsen) - Seit wenigen Tagen reden alle über explodierende Spritpreise. Ein Rekord jagte plötzlich den nächsten. Doch es gibt sie noch, die Raritäten unter den Tankstellen. Pächter Dirk Findeisen (62) zum Beispiel gibt die günstigen Einkaufspreise an die Kunden weiter. Ganz ohne Abzocke.
Die Sächsische Schweiz. Kurz nach Lohmen in Richtung Bad Schandau liegt kurz vor dem Abzweig zu der weltberühmten Sandstein-Formation die Bastei-Tankstelle. Das steht auch auf dem großen Tankstellen-Schild. Sonst nichts.
Kein Mineralöl-Konzern wirbt hier. "Wir sind eine Privattankstelle, die zweitälteste in Deutschland", erklärt Pächter Dirk Findeisen.
Diese Unabhängigkeit macht es ihm möglich, seine Preise selber zu bestimmen. Am vergangenen Freitag konnten Autofahrer an seiner Tankstelle tagsüber Diesel für 2,01 Euro, Super für 1,98 Euro tanken, während die Spritkosten an den meisten anderen Tankstellen nachweislich sehr deutlich darüber lagen.
Auch zu Wochenbeginn tankten seine Kunden deutlich günstiger als anderswo. Aber wie geht das? "Ich habe noch billiger eingekauft", sagt Tankstellen-Chef Findeisen, "und das gebe ich an die Kunden weiter." Auf die seien er und seine Frau – sie macht die Buchhaltung – schließlich angewiesen. "Auf jeden einzelnen", meint er.
Dirk Findeisen will Kundenbindung stärken
Deshalb wirkt bei ihm auch schon das österreichische Modell, das Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (52, CDU) auf Bundesebene gerade erst ins Gespräch gebracht hat: eine einzige Spritpreiserhöhung täglich. "Wir sind eine Ausflugstankstelle", sagt Findeisen. Man stelle sich bloß vor, ein Tourist entdeckt beim Vorbeifahren die günstigen Preise und will auf dem Rückweg an der Bastei-Tankstelle tanken.
"Der fährt doch weiter, wenn der Sprit dann zehn Cent mehr kostet!" Wenn der Kraftstoff jedoch den ganzen Tag über gleich teuer ist, stärke das die Kundenbindung.
Ohne Mineralöl-Konzern kommt aber auch Findeisen nicht aus. Dass er den "guten Kraftstoff" von Aral bezieht, wissen auch die Taxifahrer in Pirna und steuern seine Tankstelle regelmäßig an. Und was sagt er selbst zur Spritpreis-Diskussion?
Findeisen: "Wir dürfen nicht vergessen, dass der Preis an den Tanksäulen zu einem Großteil durch die Steuern bestimmt wird."
Titelfoto: Montage: Holm Helis (2)