Vogelbrut! In der Sächsischen Schweiz werden Klettergipfel gesperrt

Pssst! Zum Schutz der Bruten von Wanderfalke & Co. gibt es im Elbsandstein wieder zeitlich befristete Sperrungen. Ihr solltet Euch darauf einstellen.

Von Pia Lucchesi

Sächsische Schweiz - Pssst! Zum Schutz der Bruten von Wanderfalke, Uhu und Schwarzstorch gibt es im Elbsandstein wieder zeitlich befristete Sperrungen. Bergsportler und Wanderer sollten sich darauf einstellen.

Blick auf den Bloßstock im Gebiet der Affensteine. Derzeit gesperrt sind dort die Gipfel von Klosterwächter, Friensteinkegel, Vergessener Kegel, Rollenturm und Siegfried. (Symbolfoto)
Blick auf den Bloßstock im Gebiet der Affensteine. Derzeit gesperrt sind dort die Gipfel von Klosterwächter, Friensteinkegel, Vergessener Kegel, Rollenturm und Siegfried. (Symbolfoto)  © imago images / CHROMORANGE

"Die Wanderfalken sind am Balzen und einige brüten schon", sagte Nadja Rademacher vom Nationalpark Sächsische Schweiz.

Die Uhus beschäftigen sich fast alle schon mit dem Brüten. Nur einige Nachzügler der Art werben noch, um auch noch zum Zug zu kommen.

Rademacher berichtete freudig: "Die ersten Schwarzstörche sind auch schon zurück aus dem Süden. Sie wurden diese Woche im Gebirge gesichtet."

Wanderfalken sind vorwiegend Felsenbrüter. Sie gelten in Deutschland als streng geschützt. (Symbolfoto)
Wanderfalken sind vorwiegend Felsenbrüter. Sie gelten in Deutschland als streng geschützt. (Symbolfoto)  © Imago
Ein Schwarzstorch auf seinem Horst. In dieser Woche konnte man Vertreter der Art im Elbsandsteingebirge sichten. (Symbolfoto)
Ein Schwarzstorch auf seinem Horst. In dieser Woche konnte man Vertreter der Art im Elbsandsteingebirge sichten. (Symbolfoto)  © imago/imagebroker

Wanderfalke, Uhu und Schwarzstörche gelten als bedroht

Ein Uhu beim Brüten. Je nach Vogelart gibt es für die Horstschutzzonen unterschiedliche Sperrzeiträume. (Symbolfoto)
Ein Uhu beim Brüten. Je nach Vogelart gibt es für die Horstschutzzonen unterschiedliche Sperrzeiträume. (Symbolfoto)  © Imago/Blickwinkel

Die drei Vogelarten gelten allesamt bedroht und extrem störungsempfindlich. Zu ihrem Schutz trifft man vor Ort deshalb besondere Vorkehrungen: Von den 1135 zugelassenen Klettergipfeln in der Sächsischen Schweiz bestehen an etwa 30 Gipfeln derzeit Sperrungen. Weitere flexible Sperrungen können hinzukommen - je nach Brutgeschehen.

Diese Gipfelsperrungen werden in Absprache mit den Bergsportverbänden festgelegt und bekannt gegeben. Sie dauern längstens (von Mitte Januar) bis Mitte August.

Der Nationalpark Böhmische Schweiz betreibt Vogelschutz auf ähnliche Art und Weise. Dreisprachige Schilder (Tschechisch, Deutsch, Englisch) und teils auch Absperrbänder markieren dort gesperrte Gipfel und Bereiche.

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Alle weiteren Informationen zu Sperrungen findet Ihr auf der Website.

Titelfoto: Bildmontage: imago images / CHROMORANGE, imago, IMAGO/imagebroker, IMAGO/blickwinkel

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