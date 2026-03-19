Vogelbrut! In der Sächsischen Schweiz werden Klettergipfel gesperrt

Sächsische Schweiz - Pssst! Zum Schutz der Bruten von Wanderfalke, Uhu und Schwarzstorch gibt es im Elbsandstein wieder zeitlich befristete Sperrungen. Bergsportler und Wanderer sollten sich darauf einstellen.

Blick auf den Bloßstock im Gebiet der Affensteine. Derzeit gesperrt sind dort die Gipfel von Klosterwächter, Friensteinkegel, Vergessener Kegel, Rollenturm und Siegfried. (Symbolfoto) © imago images / CHROMORANGE

"Die Wanderfalken sind am Balzen und einige brüten schon", sagte Nadja Rademacher vom Nationalpark Sächsische Schweiz.

Die Uhus beschäftigen sich fast alle schon mit dem Brüten. Nur einige Nachzügler der Art werben noch, um auch noch zum Zug zu kommen.

Rademacher berichtete freudig: "Die ersten Schwarzstörche sind auch schon zurück aus dem Süden. Sie wurden diese Woche im Gebirge gesichtet."