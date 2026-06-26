Letzte Ehre für Onkel Tobi: Biker stirbt nach schlimmem Unfall, Spenden sollen Familie helfen

Radeberg (Sachsen) - Der schwere Unfall vom 31. Mai 2026, bei dem ein Biker (†35) in Radeberg sein Leben verlor , hallt noch immer nach. Mit Spenden soll den Hinterbliebenen jetzt unter die Arme gegriffen werden.

An der Unfallstelle legten Freunde und Angehörige Blumen zum Gedenken an den verunglückten Tobi (†35) nieder. © Picxell

Kämpfer, Familienmensch, sich für seine Liebsten nie zu schade: So wird Tobi beschrieben, der an besagtem Sonntag vom Ausflug mit seiner Suzuki nicht wieder nach Hause zurückkehrte.

Dem Sachsen wurde von einem 39-Jährigen in einem Mercedes-AMG die Vorfahrt genommen. Noch am Unfallort erlag Tobi seinen Verletzungen, die Wucht des Aufpralls war zu stark.

Kurz danach ging seine Suzuki in Flammen auf, auch der orange Sportwagen fing Feuer und brannte komplett aus.

"Das Motorradfahren war für ihn weit mehr als nur ein Hobby. Es war seine Leidenschaft, seine Freiheit und sein Ausgleich zu all den Kämpfen, die er in seinem Leben ausgefochten hatte", heißt es in einem Aufruf auf der Spendenseite GoFundMe.

Nur wenige Stunden vor dem schlimmen Unfall soll Tobi noch voller Glück über sein Leben und das Gefühl gesprochen haben, dass vieles endlich "seinen Platz" finden würde.