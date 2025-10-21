Nach schweren Vorwürfen: Sächsischer Ex-Staatssekretär hat neuen Job

Dresden/Chemnitz - Das Zentrum für Fachkräftesicherung und Gute Arbeit Sachsen (ZEFAS) hat einen neuen Leiter.

Sebastian Vogel (46) spielte bei den Korruptionsvorwürfen gegen das Sozialministerium 2023 eine zentrale Rolle. © Thomas Türpe

Wie das Zentrum mitteilte, hat sich Sebastian Vogel (46) im öffentlichen Auswahlverfahren durchsetzen können.

Vogel spielte bei den Korruptionsvorwürfen gegen das Sozialministerium 2023 eine zentrale Rolle.

Als Staatssekretär hatte er Fördergelder für die Integrationsarbeit an einen Träger veranlasst, der damals von seiner Ehefrau geleitet wurde.

Nach entsprechenden Anschuldigungen des Sächsischen Rechnungshofes musste Vogel seinen Hut nehmen.