Sommerlich warm, aber mit Gewitter-Risiko: Das Wochenend-Wetter in Sachsen

Das Wetter wird am Wochenende in Sachsen sommerlich warm mit ersten Höchstwerten in diesem Jahr. Allerdings steigt auch die Unwettergefahr.

Von Tamina Porada

Leipzig - Nach mehreren milderen und teilweise nassen Tagen in Sachsen steigen die Temperaturen am Wochenende und knacken vermutlich sogar die Höchstwerte in diesem Jahr. Dafür steigt aber auch die Unwettergefahr.

Alles in Kürze Wochenend-Wetter in Sachsen: warm mit Gewitter-Risiko

Temperaturen knacken 20-Grad-Marke am Samstag und Sonntag

Schauer und Gewitter möglich am Nachmittag und Abend

Lokale Unwetter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel nicht ausgeschlossen

Höchstwerte in diesem Jahr erwartet am Sonntag Mehr anzeigen

Ein Eis kann am Wochenende für Abkühlung sorgen. (Symbolfoto) © 123rf/rabizo Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet, zieht aus Südwesteuropa warme Luft subtropischen Ursprungs nach Deutschland. In Sachsen gerät die Luft dann unter schwachen Hochdruckeinfluss. Der Freitag startete bewölkt. Über den Tag hinweg lockert die Wolkendecke auf und es bleibt trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 22 und 25 Grad, im Bergland zwischen 18 und 22 Grad. Dazu weht schwacher bis mäßiger Westwind. In der Nacht zu Samstag ziehen Wolken über den Himmel, es bleibt aber trocken. Örtlich können sich flache Nebelfelder bilden. Die Tiefstwerte liegen zwischen 14 und 10 Grad. Wer am Samstag Pläne in der Natur hat, sollte eine sichere Alternative in der Rückhand haben. Der Himmel ist anfangs noch wechselnd bewölkt. Am Nachmittag und Abend können dann Schauer und Gewitter über den Freistaat ziehen. Die Wetter-Experten können auch lokale Unwetter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel nicht ausschließen.

Am Samstag und Sonntag knacken die Temperaturen fast überall die 20-Grad-Marke