Spezialist für schonende Eingriffe: Ärzte in Meißen nutzen Roboter gegen Rückenschmerzen

Meißen - Rückenschmerzen sind eine Volkskrankheit - jetzt setzt das Elblandklinikum Meißen auf echte Hightech-Hilfe. Mit dem neuen sogenannten O-Arm, einem riesigen Spezialgerät für Wirbelsäulen-OPs, sollen Eingriffe präziser, sicherer und schonender werden.

Das Team freut sich über den O-Arm als Helfer. © elblandklinikum meißen

Das Elblandzentrum für Rückenschmerz und Wirbelsäulenerkrankungen gehört damit zu den modernsten Einrichtungen in Sachsen.

"Dank des O-Arms können wir während der Operation jederzeit ein dreidimensionales Bild der Wirbelsäule sehen", erklärt Chefarzt Mario Leimert.

Der O-Arm ist ein rund 800 Kilogramm schweres Gerät, das direkt an den OP-Tisch gerollt wird. Ein Ring schließt sich kurz um den Patienten und macht hochauflösende Bilder.

Danach fährt das Gerät zur Seite - und die Ärzte operieren mit den aktuellen Bildern live auf dem Bildschirm. "So können wir jeden Schritt exakt planen und millimetergenau arbeiten."