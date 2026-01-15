Spezialist für schonende Eingriffe: Ärzte in Meißen nutzen Roboter gegen Rückenschmerzen

Das Elblandklinikum Meißen setzt auf Hightech-Hilfe. Mit dem neuen O-Arm, einem riesigen Spezialgerät, sollen Eingriffe präziser und schonender werden.

Von Benjamin Schön

Meißen - Rückenschmerzen sind eine Volkskrankheit - jetzt setzt das Elblandklinikum Meißen auf echte Hightech-Hilfe. Mit dem neuen sogenannten O-Arm, einem riesigen Spezialgerät für Wirbelsäulen-OPs, sollen Eingriffe präziser, sicherer und schonender werden.

Das Team freut sich über den O-Arm als Helfer.
Das Team freut sich über den O-Arm als Helfer.  © elblandklinikum meißen

Das Elblandzentrum für Rückenschmerz und Wirbelsäulenerkrankungen gehört damit zu den modernsten Einrichtungen in Sachsen.

"Dank des O-Arms können wir während der Operation jederzeit ein dreidimensionales Bild der Wirbelsäule sehen", erklärt Chefarzt Mario Leimert.

Der O-Arm ist ein rund 800 Kilogramm schweres Gerät, das direkt an den OP-Tisch gerollt wird. Ein Ring schließt sich kurz um den Patienten und macht hochauflösende Bilder.

Danach fährt das Gerät zur Seite - und die Ärzte operieren mit den aktuellen Bildern live auf dem Bildschirm. "So können wir jeden Schritt exakt planen und millimetergenau arbeiten."

Große Erleichterung für Ärzte und Pflegekräfte

Das ringförmige Hightech-Gerät braucht viel Platz.
Das ringförmige Hightech-Gerät braucht viel Platz.  © elblandklinikum meißen

Besonders wichtig: mehr Sicherheit für die Patienten. Chefarzt Mark Schnöring erklärt: "Wir sehen einfach mehr. Zum Beispiel können wir genau kontrollieren, ob Schrauben perfekt im Wirbel sitzen. Das bedeutet eine bestmögliche Behandlung."

Weiterer Pluspunkt: weniger Strahlung. Das Gerät arbeitet im sogenannten Sparmodus, wodurch sich die Strahlenbelastung deutlich reduzieren soll.

Außerdem muss im OP künftig niemand mehr schwere Bleischürzen tragen - eine große Erleichterung für Ärzte und Pflegekräfte bei oft langen Operationen.

Auch der Vorstand der Elblandkliniken, Rainer Zugehör, zeigt sich stolz: "Wir sind erst die zweite Klinik in ganz Sachsen mit dieser Technik. Das ist ein großer Gewinn für unsere Patienten."

