Hier arbeitet Sachsen für Rüstung und Weltraum

Wilsdruff - Seit dem Ukraine-Krieg sind die Aufträge der Firma PMG im Bereich Rüstung und Verteidigung gestiegen. Das interessiert auch Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (50, CDU). Ein TAG24-Exklusiv-Bericht.

Robert Pätzold (32, l.) und Michael Freudenberg (59) von PMG erläutern Michael Kretschmer (50, CDU, r.), was das Dämpfungssystem kann. © Petra Hornig

Industriegebiet Wilsdruff. Ein Aldi-Logistikzentrum ist nicht weit. Das Tor zur Firma PMG ist eines wie viele. Zwei schwarze Limousinen parken schon vor der unscheinbaren Industriehalle.

Beim Rundgang durch die Fertigung ist Michael Kretschmer ganz Ohr, scheint jedes Wort von Geschäftsführer Torsten Freudenberg (59) aufzusaugen.

Auch wenn PMG kaum jemand kennt, die Firma hat ein beeindruckendes Portfolio. Spezialisiert auf Fräsen, Bohren, Drehen, Montieren und Lackieren, stellen die 86 Mitarbeiter Bauteile und Systemgruppen aus Aluminium, Titan oder Edelstahl von bis zu 3200 Millimeter Länge und einem Durchmesser von bis zu 1000 Millimeter her.

Freudenberg bleibt an einer Drehmaschine stehen. "Wir produzieren heute 70 Prozent für die Luft- und Raumfahrt und 20 Prozent für den Bereich Verteidigung." Der Rest verteilt sich über Branchen wie Motorsport, Medizin, Optik oder Forschung.