Eingestellte Verfahren mehr als verdoppelt: Blitzen die in Sachsen nicht mehr richtig?

Von Pia Lucchesi

Dresden - Potz Blitz! Die Anzahl eingestellter Verwarnungs- und Bußgeldverfahren gegen Raser, Drängler und Rowdys im fließenden Straßenverkehr in Sachsen hat sich im Verlauf von fünf Jahren mehr als verdoppelt.

Mithilfe von solchen mobilen Blitzern überwachen die Kommunen den Verkehr. © Ove Landgraf Der AfD-Abgeordnete Tobias Keller (61) hat die entsprechenden Zahlen bei Innenminister Armin Schuster (64, CDU) erfragt. Dessen Ministerium teilte mit: 2020 wurden insgesamt 48.511 dieser Verfahren eingestellt. 2025 waren es bemerkenswerte 118.406. Tatsächlich liegt die Anzahl der Verfahren sogar noch höher, denn nicht alle Kommunen konnten dazu belastbare Angaben machen, hieß es. Blitzen die also nicht richtig? Es ist bekannt, dass bestimmte Messgeräte in der Vergangenheit Probleme bereitet haben. "Zudem hat die Justiz in den vergangenen Jahren Schwächen gezeigt", sagt der Dresdner Anwalt für Straf- und Verkehrsrecht Michael Bürger (55). Sachsen Wuff! Ich bin die Maßschneiderin der Hunde Er denkt dabei zum Beispiel an Bußgeldbescheide, deren Bearbeitung zu lange dauerte. Oder schlichte formale Fehler (etwa bei der Zustellung von Bescheiden), die den Behörden unterlaufen sind.

Der Anwalt für Straf- und Verkehrsrecht Michael Bürger (55) hat in Dresden seine Kanzlei. © PR

Chemnitzer Verkehrsanwalt sieht keine neue "Lust am Streiten"

Frank Schubert ist Fachanwalt für Verkehrsrecht. Er hat in Chemnitz eine Kanzlei. © Ralph Kunz Die Zahlenreihen aus dem Innenministerium zeigen seit Jahren einen klaren Trend - hin zu mehr Verfahrenseinstellungen. "Die Leute wehren sich. Das ist nach wie vor so", sagt der Chemnitzer Verkehrsanwalt Frank Schubert. Eine neue "Lust am Streiten" kann er aber nicht wahrnehmen. Überraschend ist in diesem Zusammenhang, dass die Anzahl der sogenannten polizeilichen Kontrollstunden beim Einsatz der Geschwindigkeitsmessgeräte leicht rückläufig über die Jahre (2025: 19.448) ist. Nicht kleiner, sondern erheblich größer ist dagegen der Batzen Geld geworden, der durch Strafen und Bußgelder eingenommen wird. Geschwindigkeitsmessungen spülten den Kommunen im vergangenen Jahr etwa 42 Millionen Euro in die Kassen (2020: 21,4 Millionen Euro). Sachsen Neue Berechnungen: Zinn-Abbau in Sachsen könnte weit größer ausfallen Die Staatsregierung nahm durch Geschwindigkeitsmessungen der sächsischen Landespolizei 2025 rund 10,5 Millionen Euro ein (2020: 4,3 Millionen Euro).

Flut von Anträgen - Ein Kommentar von Pia Lucchesi