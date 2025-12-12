Entscheidung fix: Hier findet der "Tag der Sachsen" 2027 statt

Dresden/Plauen - Der 31. "Tag der Sachsen " findet im Jahr 2027 in Plauen im Vogtlandkreis statt.

Der Festumzug ist der Höhepunkt des "Tags der Sachsen". © Robert Michael/dpa

Nach Angaben der Staatskanzlei in Dresden hat sich das zuständige Kuratorium am Mittwochabend für die Kreisstadt als Ausrichter entschieden.

Es ist nach 1997 das zweite Mal, dass Sachsens größtes Volks- und Vereinsfest in Plauen gefeiert wird. Zum ersten Mal finde das Fest außerdem nicht wie gewohnt am ersten Septemberwochenende statt, sondern im Rahmen des Plauener Spitzenfestes vom 18. bis 20. Juni.

Beim Spitzenfest steht alljährlich die Textil- und Handwerkstradition der Stadt, insbesondere die Fertigung der "Plauener Spitze", im Mittelpunkt.

In diesem Jahr hatte der Tag der Sachsen in Sebnitz stattgefunden. Höhepunkt der Veranstaltung war der mehrstündige Sonntagsumzug mit rund 1800 Teilnehmenden aus ganz Sachsen.