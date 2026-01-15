Tanktourismus lohnt sich wieder: Teure Spritpreise seit Jahresbeginn verlocken zum "Fremdgehen"

Sachsen/Polen/Tschechien - "1,38" für Super-Benzin zeigten polnische Tankstellensäulen am Mittwoch in Euro an. Ihre deutschen Pendants kennen diesen unteren Zahlenbereich seit über fünf Jahren nicht mehr. Nun vergrößert sich der Preisunterschied zu den Nachbarländern wieder. Kehrt der deutsche Tank-Tourismus im großen Stil zurück? TAG24 hat sich an den Grenzen umgehört.

Im tschechischen Varnsdorf zeigt die Säule Preise, von denen man hier nur noch träumen darf. © Steffen Füssel

Ein tschechischer Tankwart (34) lacht: "Wir haben nur deutsche Kunden!" Am Mittwoch waren nur wenige da. "Wegen des Wetters! Alle sind Ski fahren in den Bergen. Und tanken gleich da." Eine polnische Kollegin erzählte, dass es zuletzt weniger Kunden geworden sind. "Aber sie kommen wieder. Sie kommen immer wieder."

Das konnte Nicola (48) bestätigen: "Ich fahre eigentlich immer zum Tanken rüber", sagt die Zittauerin zu TAG24. Auch sie hat beobachtet, wie hier die Preise gestiegen sind.

"Es ging mal auf 10 Cent Unterschied runter, da habe ich auch in Deutschland getankt. Aber inzwischen lohnen sich die 25 Cent Ersparnis wieder", sagt sie. Auch Nick (18) spart sich in Tschechien 15 Euro pro Tankfüllung. Was er damit kauft? "So was Ähnliches wie Zigaretten", antwortet er grinsend.

Laut Statistischem Bundesamt wurde zuletzt am 4. Januar 2021 ein Tagesdurchschnittspreis von 1,38 Euro für Benzin in Deutschland erfasst. Seitdem schwanken die Preise - und entwickeln sich langfristig nach oben.