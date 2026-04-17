17.04.2026 12:42 Teuer-Schock! Sachsens IHK warnt: Wirtschaft könnte massiv abschmieren

Sachsens Wirtschaft könnte aufgrund der steigenden Spritpreise massiv abschmieren - davor warnt nun die IHK.

Von Julian Winkler

Chemnitz/Leipzig - Alarmierende Worte aus Sachsen: Durch den aktuellen Teuer-Schock könnte die sächsische Wirtschaft den Bach runtergehen - davor warnt derzeit die Industrie- und Handelskammern (IHK) im Freistaat. Die Bundesregierung müsse nun weitere Maßnahmen beschließen, um die Preise für Sprit weiter in den Keller zu drücken.

Die teuren Spritpreise belasten nicht nur private Autofahrer - auch die Wirtschaft ist in Gefahr. © Michael Brandt/dpa Durch den Iran-Krieg sind die Preise für Benzin und Diesel in die Höhe geschossen. Die IHK warnt: Dadurch werden die sächsischen Unternehmen massiv belastet. Viele Firmen könnten die Mehrkosten derzeit nicht mehr tragen, heißt es.



Daher findet am Freitag eine Demo in Leipzig statt. Daran beteiligen sich sächsische Speditionen sowie Taxi-, Transport- und Umzugsunternehmen.



Zwar plant die Bundesregierung ein erstes Entlastungspaket - unter anderem die Absenkung der Energie- bzw. Mineralölsteuer um 17 Cent. Doch das könne nur der Anfang sein, sagt die IHK. "Die Bundesregierung bleibt weiterhin die dringend benötigte Strukturreform schuldig", sagt Dr. Fabian Magerl von der IHK Leipzig.



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