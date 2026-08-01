Ticketpreise steigen heute: Bus- und Bahnfahren wird in Sachsen schon wieder teurer

Dresden - Das Leben in Sachsen wird immer teurer! Jetzt heizen die Verkehrsverbünde die Inflation weiter an. Ab Samstag steigen vielerorts die Preise für Bus und Bahn.

Immer mehr Geld verschwindet im Fahrkartenautomaten. Die Nahverkehrsverbünde haben die Ticketpreise angehoben. © 123RF/rosipro

Die sächsischen Nahverkehrsanbieter haben wieder an der Preisschraube gedreht. Im ZVON-Tarifgebiet in Ostsachsen werden die Tickets im Schnitt um 7,3 Prozent teurer.

Betroffen sind nach Unternehmensangaben insbesondere die Tageskarten im Regionalverkehr. Dagegen blieben die Tarife für das Bildungsticket, das Seniorenticket und die Preise für Schülergruppen unverändert.

Im Vogtlandnetz steigen die Preise im Schnitt um 8,49 Prozent. Unter anderem kostet eine Tageskarte künftig 13 statt wie bisher 12 Euro. Auch Einzelfahrscheine und Mehrfahrtenkarten werden teurer.

Im Gebiet des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes (MDV), das Teile von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen umfasst, entwickeln sich die Ticketpreise je nach Region unterschiedlich.