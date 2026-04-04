Hilferuf aus Sachsen nach XXL-Tierrettung: "Behörde übernimmt nur die notwendigsten Dinge"
Grimma - In der Grimmaer Innenstadt wurden Ende März mehr als 60 Tiere aus einem Wohnhaus beschlagnahmt. Die rund 60 Hunde, vier Katzen und zwei Kanarienvögel lebten dort unter schlechten Bedingungen. Nachdem sie vom Veterinäramt untersucht worden, kamen viele von ihnen in Tierheime. Wie es den Vierbeinern dort geht, erzählte das Tierheim Schkortitz auf TAG24-Anfrage.
Insgesamt 19 der beschlagnahmten Hunde kamen in das kleine Tierheim, das vom Tierschutzverein Muldental unterhalten wird. "Damit wurde die Zahl unserer Hunde fast verdoppelt", erklärte die Tierheimleiterin Ricarda Höfer auf TAG24-Anfrage.
Die Hunde benötigen besondere Aufmerksamkeit. Von großen bis kleinen und alten bis jungen Hunden ist alles vertreten. Laut Ricarda Höfer sind einige von ihnen adipös, haben zu lange Krallen oder altersbedingte medizinische Probleme, die von den vorherigen Besitzern versäumt worden.
"Die Schwierigkeit der Hunde liegt eher im Verhalten", so die Tierschützerin. "Beim direkten Kontakt und im Handling gestaltet sich der Umgang mit einigen eher problematisch."
Viele von ihnen haben Angst und verfallen teilweise in Panik. Sie sind kaum leinenführig und nicht auf ihre Umwelt geprägt.
Für das Tierheim bedeutet das einen großen Mehraufwand, vor allem finanziell. "Die Behörde übernimmt nur die notwendigsten Dinge", teilte die Leiterin mit. Deswegen benötigen die Tierschützer dringend Spenden.
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Das Tierheim benötigt vor allem Geld für die medizinische Versorgung, Futter und Ausrüstung
Spenden kann man entweder über einen Aufruf bei GoFundMe.com, per PayPal oder per Überweisung. Die Bankdaten sind:
Tierschutzverein Muldental e.V.
IBAN: DE84 8605 0200 1010 0555 06
BIC: SOLADES1GRM
Das Geld wird vor allem benötigt, um die Hunde medizinisch zu versorgen und Spezialfutter und Sicherheitsgeschirre zu kaufen. Auch die Unterbringung an sich ist teuer und das Tierheim Schkortitz versorgt natürlich auch noch andere Tiere.
Langfristig werden dann auch Menschen gesucht, die die Vierbeiner adoptieren wollen und im besten Fall auch Erfahrungen mit Angsthunden haben. Für die Älteren wünscht man sich ebenfalls Interessenten, weil viele eher jüngere Hunde aufnehmen wollen.
Beim Tag der offenen Tür am 24. April von 14 bis 18 Uhr könnt Ihr die Tiere kennenlernen und auch mit den Tierschützern in Kontakt treten. Weitere Informationen dazu findet Ihr auf der Webseite des Tierheims.
Titelfoto: Bildmontage: Medienportal Grimma / Sören Müller