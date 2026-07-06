Tragisches Ende einer Suchaktion in Sachsen: Polizeihund Bruce (†4) von Zug überrollt
Großschirma/Freiberg - Tragisches Ende einer tagelangen Suchaktion: Der entlaufene Polizeihund Bruce (4) wurde am Wochenende von einem Zug erfasst. Das Tier überlebte den Unfall nicht.
Das tödliche Unglück geschah am Samstagnachmittag auf der Bahnstrecke Dresden-Chemnitz. Laut Polizeiangaben wurde der vierjährige Schäferhund von einem Zug erfasst.
"Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um den entlaufenen Diensthund handelt und er in Folge des Zusammenstoßes verstorben war", teilt die Polizei mit.
Der Vierbeiner der Dresdner Polizei büxte am 22. Juni von einem Grundstück im Großschirmaer Ortsteil Reichenbach aus. Anschließend begann eine große Suchaktion - ohne Erfolg. Bruce blieb tagelang verschwunden.
Erst am Freitagnachmittag wurde der Schäferhund in einer Gartenanlage in Freiberg an der Ziolkowskistraße gesehen. "Trotz eingeleiteter Suchmaßnahmen gelang ein Einfangen des Hundes nicht", so die Polizei.
Das Tier wurde von der Polizei als Rauschgift- bzw. Banknotenspürhund, aber auch im Schutzdienst eingesetzt. Es galt als scheu und zurückhaltend.
Titelfoto: Steffen Füssel