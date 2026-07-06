Tragisches Ende einer Suchaktion in Sachsen: Polizeihund Bruce (†4) von Zug überrollt

Polizeihund Bruce (4) aus Dresden war tagelang verschwunden. Am Samstag wurde das Tier von einem Zug erfasst und tödlich verletzt. © Steffen Füssel

Das tödliche Unglück geschah am Samstagnachmittag auf der Bahnstrecke Dresden-Chemnitz. Laut Polizeiangaben wurde der vierjährige Schäferhund von einem Zug erfasst.



"Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um den entlaufenen Diensthund handelt und er in Folge des Zusammenstoßes verstorben war", teilt die Polizei mit.



Der Vierbeiner der Dresdner Polizei büxte am 22. Juni von einem Grundstück im Großschirmaer Ortsteil Reichenbach aus. Anschließend begann eine große Suchaktion - ohne Erfolg. Bruce blieb tagelang verschwunden.



Erst am Freitagnachmittag wurde der Schäferhund in einer Gartenanlage in Freiberg an der Ziolkowskistraße gesehen. "Trotz eingeleiteter Suchmaßnahmen gelang ein Einfangen des Hundes nicht", so die Polizei.