Vogelgrippe-Alarm in Sachsen: See mit toten Schwänen übersät

Malschwitz - Auf dem Olbasee im Landkreis Bautzen sind Dutzende Vögel verendet.

Auf dem Olbasee bei Malschwitz wurden rund 40 tote Schwäne entdeckt. © Lausitznews

Eine Zeugin meldete sich am Sonntagmorgen, gegen 9 Uhr, mit einer traurigen Nachricht: Auf dem See nahe der Gemeinde Malschwitz hatte sie mehrere tote Schwäne entdeckt, die auf dem Wasser und am Ufer lagen, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 am Montagnachmittag erklärte.

Insgesamt handelte es sich dabei um 40 Vögel, die bereits verendet waren, erklärte Bürgermeister Matthias Seidel. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die ehemals prachtvollen Tiere an der Vogelgrippe gestorben sind.

Dass sich derart viele Schwäne am Olbasee aufhalten, ist für den Bürgermeister dagegen nicht ungewöhnlich. Schließlich ist dies die einzig freie Wasserfläche in der Region.

Gemeinsam mit Feuerwehr und Veterinäramt werde derweil ein Einsatz für Dienstag geplant, um die toten Vögel einzusammeln, so Seidel.