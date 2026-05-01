01.05.2026 08:20 Wahnsinn! Dresdner zeigt XXL-Fuhrpark: Auch ein Mercedes von Udo Jürgens ist dabei

Franz Olender (47) aus Dresden besitzt rund 120 ausgefallene Fahrzeuge. Am 1. Mai stellt er seine Sammlung in Pirna vor.

Von Katrin Koch

Pirna - Einmal im weißen Mercedes von Kultsänger Udo Jürgens (†2014, "Aber bitte mit Sahne") fahren? Franz Olender (47) macht's möglich. Der Dresdner Reiseunternehmer (Herolé) ist stolzer Besitzer einer Sammlung von rund 120 ausgefallenen Fahrzeugen, die er unter dem Namen "extrabesonders" zum Kauf und zur Miete mit Chauffeur anbietet.

Auto-Liebhaber Franz Olender (47) am Mercedes von Udo Jürgens. © Steffen Füssel Für seinen XXL-Fuhrpark baute Olender 2024 in Pirna (Nordstraße) eine komfortable Halle, die der Selfmademan mit rund 100.000 Euro zur Eventlocation für Firmenfeiern und Markenpräsentationen für bis 150 Gäste ausbauen will. "Auf der Galerie mit kleiner Küche kann man feiern und von oben auf die Fahrzeuge blicken", so Olender. Der Blick von PS-Liebhabern fällt auf Ferraris, Bentleys & Co. "Mein ältestes Auto ist ein Daimler Baujahr 1923, gefolgt von einem Rolls-Royce Phantom II aus den 30er-Jahren", schwärmt Olender. Sachsen Hexenfeuer zur Walpurgisnacht: So groß schätzt die Feuerwehr die Brandgefahr ein Ganz besonders ans Herz gewachsen sind ihm ein Mercedes-AMG 6x6 mit drei Achsen und der auf 25 Stück limitierte Supersportwagen Carlsson C25.

In dieser Halle schlagen die Herzen von Autobegeisterten höher. © Steffen Füssel

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Der unvergessene Pianist, Sänger und Komponist Udo Jürgens bei einem Konzert im November 2014. Einen Monat später verstarb der Entertainer. © imago/Future Image

Alle Autos stehen zum Verkauf - außer ein blauer Opel Senator

Udo Jürgens mit seinem weißen Mercedes. © privat Mittendrin steht der schneeweiße Mercedes Baujahr 1972 von Udo Jürgens. "Ich habe ihn 2022 von einem Sammler gekauft, der den Wagen ursprünglich seiner Frau zum 60. Geburtstag geschenkt hatte", erzählt Olender. Ein Schmuckstück, das für eine halbtägige Ausfahrt samt Chauffeur rund 500 Euro kostet. "Prinzipiell stehen alle Autos zum Verkauf, der Trennungsschmerz muss nur finanziell überwunden werden", schmunzelt Olender, der seine Erfolgsgeschichte ohne Berufsausbildung schrieb. "Ich habe Abitur und Führerschein." Nur von einem Wagen würde er sich nie trennen: "Von meinem Vater habe ich zum 18. Geburtstag einen blauen Opel Senator bekommen. Der ist leider weggerostet. Aber ich habe einen vergleichbaren weißen Senator ergattert. Der ist mir heilig." Sachsen Groß - klein, jung - alt: Diese besonderen Türme gibt es in unserer Region Die Autosammlung ist am Freitag (1. Mai, 10-16 Uhr) beim Tag der offenen Tür zu bestaunen.

Zum Tag der offenen Tür wird jede Stunde ein "extrabesonderes Fahrzeug" vorgestellt

Ein Blick von der Event-Galerie: Dicht gedrängt parken die extrabesonderen Autos in der großen Halle. © Steffen Füssel

Der Gastgeber im Eventbereich: Roberto Lossin (48). © Steffen Füssel