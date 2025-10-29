500-prozentiger Rückgang seit 1995: So wenige Menschen sterben in Sachsen bei Baum-Crashs

Leipzig - Die Zahl der tödlichen Baumunfälle in Sachsen ist deutlich zurückgegangen.

31 Menschen starben 2024 bei Unfällen mit Bäumen. (Archivfoto) © Roland Halkasch

Nach Daten des Gesamtverbands der Versicherer starben im vergangenen Jahr 31 Menschen auf diese Weise. 1995 seien es noch 154 gewesen, 2020 lediglich 23.

Bundesweit kamen im vergangenen Jahr 449 Menschen bei derartigen Unfällen ums Leben, 1995 waren es noch 2284 gewesen.

"Aber immer noch starb in Sachsen rund jeder fünfte Verkehrstote bei einem Unfall an einem Straßenbaum", sagte Kirstin Zeidler, die Leiterin der Unfallforschung der Versicherer.

Das Gros tödlicher Baumunfälle passiere auf Landstraßen, meist verunglückten Autofahrer. Grund sei, dass diese bei geringer Sichtweite, kurvigen Strecken oder schlechter Witterung zu schnell unterwegs, abgelenkt oder alkoholisiert seien.