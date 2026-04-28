Oma mit Krückstock stürzt gegen Bus: LVB-Fahrer bricht Dienst ab

Markkleeberg - Ein ungewöhnlicher Unfall hat am Dienstagvormittag kurzzeitig zu Verzögerungen im Markkleeberger Busverkehr geführt. Der betroffene LVB-Fahrer konnte seinen Dienst nicht fortsetzen.

Gegen diesen Linienbus war die 85-Jährige gefallen. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Gegen 9.05 Uhr war eine 85-jährige Frau am Gehstock auf der Lauerschen Straße unweit des Cospudener Sees unterwegs.

Etwa auf Höhe der Einmündung zum Kees'schen Park kam sie aus medizinischen Gründen aus dem Gleichgewicht und fiel nach links gegen einen in selbe Richtung fahrenden Bus der Linie 65, an dem dadurch leichter Sachschaden entstand.

Die Patienten wurde vor Ort rettungsdienstlich betreut und dann ins St. Elisabeth Krankenhaus nach Leipzig gebracht, wie TAG24 von einem Sprecher der Rettungsleitstelle erfuhr.

Neben Rettungswagen und Notarzt war auch die Feuerwehr und Polizei am Unfallort.