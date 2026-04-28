Oma mit Krückstock stürzt gegen Bus: LVB-Fahrer bricht Dienst ab
Markkleeberg - Ein ungewöhnlicher Unfall hat am Dienstagvormittag kurzzeitig zu Verzögerungen im Markkleeberger Busverkehr geführt. Der betroffene LVB-Fahrer konnte seinen Dienst nicht fortsetzen.
Gegen 9.05 Uhr war eine 85-jährige Frau am Gehstock auf der Lauerschen Straße unweit des Cospudener Sees unterwegs.
Etwa auf Höhe der Einmündung zum Kees'schen Park kam sie aus medizinischen Gründen aus dem Gleichgewicht und fiel nach links gegen einen in selbe Richtung fahrenden Bus der Linie 65, an dem dadurch leichter Sachschaden entstand.
Die Patienten wurde vor Ort rettungsdienstlich betreut und dann ins St. Elisabeth Krankenhaus nach Leipzig gebracht, wie TAG24 von einem Sprecher der Rettungsleitstelle erfuhr.
Neben Rettungswagen und Notarzt war auch die Feuerwehr und Polizei am Unfallort.
"Es kam nur zu Verzögerung bei dieser Fahrt", bestätigte LVB-Sprecher Marc Backhaus auf TAG24-Anfrage. Laut Verkehrswarnmeldungen wurden folgende und entgegenkommende Busse über den Ziegeleiweg umgeleitet. Backhaus: "Der Kollege wurde abgelöst."
Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier