B101 im Erzgebirge nach Unfall gesperrt: Audi kracht gegen Baum und überschlägt sich
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Raschau-Markersbach - Die B101 bei Raschau-Markersbach (Erzgebirge) musste am Dienstag nach einem Unfall gesperrt werden.
Gegen 10.30 Uhr war ein Audi-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, gegen einen Baum geknallt und hatte sich dann überschlagen. Das Auto blieb auf dem Dach liegen.
Der Fahrer wurde nach ersten Informationen vom Unfallort verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.
Die Feuerwehren aus Raschau, Markersbach und Scheibenberg waren mit insgesamt 27 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort.
Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. Während der Einsatzmaßnahmen musste die B101 voll gesperrt werden.
Titelfoto: Niko Mutschmann