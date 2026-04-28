B101 im Erzgebirge nach Unfall gesperrt: Audi kracht gegen Baum und überschlägt sich

Raschau-Markersbach - Die B101 bei Raschau-Markersbach ( Erzgebirge ) musste am Dienstag nach einem Unfall gesperrt werden.

Der Audi blieb nach dem Überschlag auf dem Dach liegen. © Niko Mutschmann

Gegen 10.30 Uhr war ein Audi-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, gegen einen Baum geknallt und hatte sich dann überschlagen. Das Auto blieb auf dem Dach liegen.

Der Fahrer wurde nach ersten Informationen vom Unfallort verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.