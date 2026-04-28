Heftiger Unfall im Norden von Dresden: Teenager auf Simson schwer verletzt

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In Radeburg im Landkreis Meißen stießen am Dienstag ein Moped und ein Hyundai zusammen. Der 16 Jahre alte Mopedfahrer wurde schwer verletzt.

Von Marcus Scholz

Radeburg - Heftiger Crash am späten Dienstagnachmittag: In Radeburg im Landkreis Meißen stießen ein Moped und ein Hyundai zusammen. Mit schlimmen Folgen ...

Die Simson S51 lag nach dem Unfall mitten auf der Straße.
Die Simson S51 lag nach dem Unfall mitten auf der Straße.  © Roland Halkasch

Wie die Polizei Dresden auf TAG24-Anfrage am Abend mitteilte, war ein Jugendlicher (16) mit seiner Simson gegen 17.45 Uhr auf der S177 im Radeburger Ortsteil Ziegelei unterwegs.

An der Kreuzung Bärwalder Straße krachte es, als der 16-Jährige nach rechts abbiegen wollte, dort ersten Erkenntnissen zufolge ein Vorfahrtsschild missachtet haben soll und mit einem Hyundai Ioniq kollidierte.

Der Moped-Fahrer wurde schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in ein Krankenhaus. Bis zu dessen Ankunft kümmerte sich die Freiwillige Feuerwehr Radeburg um die Erstversorgung.

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Glück im Unglück hatte die Frau (64) am Steuer des Hyundai, sie blieb unverletzt.

Die Frontschürze des Hyundai Ioniq wurde stark in Mitleidenschaft gezogen.
Die Frontschürze des Hyundai Ioniq wurde stark in Mitleidenschaft gezogen.  © Roland Halkasch

Bilder vom Unfallort zeigen, dass beide Fahrzeuge erheblichen Schaden genommen haben. Besonders die Frontschürze des Ioniq wurde stark demoliert. Die Polizei bezifferte den Gesamtschaden auf 6000 Euro.

Die S177 musste wegen des Unfalls gesperrt werden, die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und nahm ausgetretene Betriebsstoffe auf.

Der Verkehrsunfalldienst der Polizei ermittelt zur genauen Unfallursache. 

Titelfoto: Bildmontage: Roland Halkasch (2)

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