Heftiger Unfall im Norden von Dresden: Teenager auf Simson schwer verletzt
Radeburg - Heftiger Crash am späten Dienstagnachmittag: In Radeburg im Landkreis Meißen stießen ein Moped und ein Hyundai zusammen. Mit schlimmen Folgen ...
Wie die Polizei Dresden auf TAG24-Anfrage am Abend mitteilte, war ein Jugendlicher (16) mit seiner Simson gegen 17.45 Uhr auf der S177 im Radeburger Ortsteil Ziegelei unterwegs.
An der Kreuzung Bärwalder Straße krachte es, als der 16-Jährige nach rechts abbiegen wollte, dort ersten Erkenntnissen zufolge ein Vorfahrtsschild missachtet haben soll und mit einem Hyundai Ioniq kollidierte.
Der Moped-Fahrer wurde schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in ein Krankenhaus. Bis zu dessen Ankunft kümmerte sich die Freiwillige Feuerwehr Radeburg um die Erstversorgung.
Glück im Unglück hatte die Frau (64) am Steuer des Hyundai, sie blieb unverletzt.
Bilder vom Unfallort zeigen, dass beide Fahrzeuge erheblichen Schaden genommen haben. Besonders die Frontschürze des Ioniq wurde stark demoliert. Die Polizei bezifferte den Gesamtschaden auf 6000 Euro.
Die S177 musste wegen des Unfalls gesperrt werden, die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und nahm ausgetretene Betriebsstoffe auf.
Der Verkehrsunfalldienst der Polizei ermittelt zur genauen Unfallursache.
Titelfoto: Bildmontage: Roland Halkasch (2)