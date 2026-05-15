Am Männertag: Radfahrer stürzt Abhang hinunter und stirbt
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Pirna - Am Donnerstagabend ist ein Radfahrer im Pirnaer Ortsteil Rottwerndorf nach einem Unfall gestorben.
Wie die Polizei mitteilte, war der 41-Jährige abends auf dem Eichbuschweg bergab unterwegs.
Ersten Ermittlungen zufolge kam er nach rechts vom Weg ab und stürzte einen Abhang hinunter.
Gegen 20 Uhr wurde der schwer verletzte Mann von Zeugen gefunden und in ein Krankenhaus gebracht.
In der Klinik erlag der Radfahrer seinen Verletzungen. Ob Alkohol im Spiel war, ist nicht bekannt. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen aufgenommen.
Titelfoto: 123RF/boggy22