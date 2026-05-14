Unfälle an Himmelfahrt in Sachsen: Zwei junge Männer im Krankenhaus
Callenberg/Lichtenberg/Erzgeb. - Für zwei junge Männer (20, 27) endete der Himmelfahrts-Tag im Krankenhaus. In Callenberg (Landkreis Zwickau) stürzte ein 20-jähriger Biker in den Straßengraben. Ein 27-jähriger Moped-Fahrer krachte in Lichtenberg/Erzgebirge mit einem Auto zusammen - er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.
Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilt, geschah der erste Unfall gegen 11 Uhr auf der Lobsdorfer Straße im Ortsteil Grumbach. Der 20-Jährige war zu schnell unterwegs und kam in einer Kurve von der Straße ab.
"Laut ersten Erkenntnissen wurde der Fahrer schwer verletzt", so ein Polizeisprecher gegenüber TAG24. Die Lobsdorfer Straße musste aufgrund des Unfalls gesperrt werden.
Vor Ort waren Feuerwehr, Rettungskräfte und die Polizei.
"Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro", heißt es abschließend.
Moped-Unfall in Mittelsachsen: 27-Jähriger mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen
Gegen 13.30 Uhr der nächste schwere Unfall an Himmelfahrt - diesmal in Lichtenberg/Erzgebirge im Landkreis Mittelsachsen. Auf der Hauptstraße im Ortsteil Weigmannsdorf stieß ein Moped-Fahrer (27) mit einem BMW zusammen.
Dabei wurde der 27-Jährige laut einem Polizeisprecher schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte den jungen Mann in ein Krankenhaus.
Durch den Unfall musste die Hauptstraße gesperrt werden. Zur genauen Unfallursache ermittelt nun die Polizei.
Erst am Mittwochabend geschah in Olbernhau (Erzgebirge) ein tragischer Unfall: Ein junger Mann (†18) kam dabei ums Leben. Er stieß mit einem Auto frontal gegen einen Baum.
Erstmeldung: 14. Mai, 14.39 Uhr, zuletzt aktualisiert: 16.04 Uhr
Titelfoto: Bildmontage: Marcel Schlenkrich, Andreas Kretschel