Unfälle an Himmelfahrt in Sachsen: Zwei junge Männer im Krankenhaus

Callenberg/Lichtenberg/Erzgeb. - Für zwei junge Männer (20, 27) endete der Himmelfahrts-Tag im Krankenhaus. In Callenberg (Landkreis Zwickau ) stürzte ein 20-jähriger Biker in den Straßengraben. Ein 27-jähriger Moped-Fahrer krachte in Lichtenberg/Erzgebirge mit einem Auto zusammen - er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Das Motorrad lag nach dem Unfall im Straßengraben. © Andreas Kretschel

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilt, geschah der erste Unfall gegen 11 Uhr auf der Lobsdorfer Straße im Ortsteil Grumbach. Der 20-Jährige war zu schnell unterwegs und kam in einer Kurve von der Straße ab.

"Laut ersten Erkenntnissen wurde der Fahrer schwer verletzt", so ein Polizeisprecher gegenüber TAG24. Die Lobsdorfer Straße musste aufgrund des Unfalls gesperrt werden.

Vor Ort waren Feuerwehr, Rettungskräfte und die Polizei.

"Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro", heißt es abschließend.