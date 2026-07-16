Ampeln waren schon aus: Kreuzung wird zum Trümmerfeld - drei Verletzte

Zittau - Auf einer Kreuzung in Zittau sind zwei Autofahrer kollidiert. Drei Personen wurden verletzt.

Auf einer Kreuzung in Zittau hat es am späten Mittwochabend gekracht. © xcitepress

Am späten Mittwochabend, gegen 22.15 Uhr, steuerte der Fahrer (63) eines Renault mit seinem Wagen auf der Humboldtstraße in Richtung stadteinwärts auf die Kreuzung zur Schrammstraße zu.

Dort regelt tagsüber für gewöhnlich eine Ampel den Verkehr, doch die war zu später Stunde bereits abgeschaltet. Er hätte also auf die Verkehrszeichen achten müssen: "Aber das ging schief", erklärte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 am Donnerstagmorgen.

Und zwar mächtig: Der Renault-Fahrer missachtete die Vorfahrt eines VW-Fahrers (50), der mit seinem Passat zu diesem Zeitpunkt über die Kreuzung fuhr. Beide Fahrzeuge knallten zusammen.

Infolge des Unfalls erlitten drei beteiligte Personen leichte Verletzungen, darunter beide Fahrer sowie eine Beifahrerin (44) im VW.

Während der VW-Fahrer nach ärztlicher Behandlung vor Ort wieder entlassen werden konnte, ging es für den Unfallverursacher und die Beifahrerin weiter ins Krankenhaus.